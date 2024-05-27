AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını lanetledi

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Refah ve Cibaliye'deki çadırlara düzenlediği saldırılara ilişkin, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA