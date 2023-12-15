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AK Parti Sözcüsü: İsrail yönetimi ahlaksız tutumuyla tarihe geçti - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü: İsrail yönetimi ahlaksız tutumuyla tarihe geçti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cenin Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında İsrail askerlerinin bir camiye girmesine ilişkin, 'İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti' dedi.

AK Parti Sözcüsü: İsrail yönetimi ahlaksız tutumuyla tarihe geçti
15.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 13:17
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Cenin Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında İsrail askerlerinin bir camiye girmesine ilişkin, "İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti. Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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