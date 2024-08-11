AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehitlerin 7. yılında anıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehitlerin 7. yılında anıyor

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında rahmetle anıyor.

11.08.2024 13:21
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Asla unutmayacağız… Teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7. yılında rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehitlerin 7. yılında anıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehitlerin 7. yılında anıyor - Son Dakika
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