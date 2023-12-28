AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine yanıt verdi. Çelik, "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir" açıklamasında bulundu.

'İNSANLIK DÜŞMANI HER EYLEMİN TEMSİLCİSİ'

Türkiye'nin terörle mücadelesinin, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesi olduğuna dikkat çeken Çelik, "Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. İsrail'in Filistin'deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir. Netanyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır. Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netanyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.