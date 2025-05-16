AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 22 milletvekilinin istifa etmesi halinde 'ara seçim' kararı alınmasının anayasal zorunluluk olduğuna ilişkin sözlerine canlı yayında yanıt verdi. "Genel seçimde biz Türkiye'yi yönetme hakkını aldık" diyen Çelik, "Siyasette tayin edici olan sonuçtur. Seçime daha çok var" ifadelerini kullandı.

16.05.2025 22:02
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'ARA SEÇİM' İDDİASI

Çelik, programın bir bölümünde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Şu anda 8 vekillik boş. Diyelim ki 22 milletvekili daha istifa etti, 30 oldu. Ve bu istifalar oylanacak. Onaylanırsa 90 gün sonra seçim var. Anayasa öyle diyor." sözlerine de yanıt verdi.

Çelik'in, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"BU ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL Kİ"

"CHP'de problem şu, kendi görüşlerini devlet görüşü zannediyorlar. Kendileri seçimle ilgili konuştukları zaman devlet tarafından, siyasi partiler tarafından anında kabul edilmesini bekliyorlar. Çocuksu bir durum var burada. Bir ara gölge bakanlıkları vardı. Vatandaş seçim yapmış, meselelerin çözülmesi için irade koymuş. Aradan kısa zaman geçmiş 'seçime gidelim' deniyor. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Onlar çözemedikleri meseleleri kurultaya götürmeye alışmışlar. Yukarınızda Ukrayna- Rusya savaşı, aşağıda Gazze soykırımı, İran'da hareketlilik var. Balkanlar'da Sırbistan'da diğer ülkeler arasında etnik tartışmaların yine gündeme geldiğini görüyoruz.

"KENDİ BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ TARTIŞMALARI BERTARAF ETMEK İÇİN..."

Bütün bunun içinde safları düz ve sık tutalım dediğim noktada hiçbir yasal ve toplumsal zorunluluk yokken, Özgür Özel'in partisi içindeki tartışmaları örtbas etmek için, kendi başkanlığıyla ilgili tartışmaları bertaraf etmek için kendi gündemi. Bu kendi gündemidir.

"GENEL SEÇİMDE BİZ TÜRKİYE'Yİ YÖNETME HAKKINI ALDIK"

Genel seçimde biz Türkiye'yi yönetme hakkını aldık. Dün de bir anket vardı, son tartışmalardan sonra AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğu yönünde. Biz iktidarız eleştiri bize gelir, sitem bize gelir. Anketlerde ikinci oluyoruz sonra tekrar birinci oluyoruz. 2015'te de hükümet kuramamıştık, birinci partiydik. 7 Haziran seçimlerinde.

"SEÇİME DAHA ÇOK VAR"

Her halükarda sonuç olarak bu süreçlerden Türkiye'nin yönetimini her alanda yönetme yetkisini vatandaştan alacak şekilde siyasi performansımızı koruduk. Siyasette tayin edici olan sonuçtur. Seçime daha çok var. Ekonomik programın güçlü şekilde uygulanması, hedeflere ulaşılması, reformların yapılmasıyla birlikte hiçbir sorun yaşamadığımız açık şekilde görülüyor."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel\'in \'22 vekil istifası ile ara seçim\' açıklamasına yanıt verdi

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ghost Riley:
    gtumuz yemiyor demiyor da 82 95 Yanıtla
  • 205622:
    korkuyorlar ceylan derisi koltuklara alıştı gotleri akşam olunca mada yoğurdu Medine hurması yemeler korkuuorlar saltanat bitecek 69 74 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    g yemiyor demiyor da 51 71 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Ağa biz fabrikada 10 liralık zarar versek ustabaşı mahvediyor bizi. adamlar faizi yüzde elli, enflasyonu yüzde seksen, emekli maaşını 14 bin yaptı. dış borç cirit atıyor. mülteci sorunu var, PKK ya sırt dayamislar. ama hiç bir aorumluluk alan yok. 52 36 Yanıtla
  • Muzaffer Abut:
    ulan totoşlar seçim olsa reis yine silip süpürecek ülkede binlerce sorun varken çözümler yapılırken ne seçimi 2028 e hazırlanın bir mağlubiyet daha yenilen güreşçi güreşe doymaz 40 45 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Sayın Çelik o kadar güveniyorsunuz kendinize getirtin sandığı halk birde şimdi versin karararını siz daha. 2015 de yaşıyorsunuz herhalde sene 2025 yarılandı 34 40 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    akp nin artık halk nezninde zerre itibarı kalmadı en fazla yüzde 5 oyu varsa var boş alğı yapıyorlar ama artık halk yemiyor. 31 33 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Zavallı Özgür Özel sen seçimden bahsediyon senin yerin bile belli değil kaydın kayacan gittin gidecen Bir tırnak akıl vardı o da tırlamış gitmiş 29 26 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Bazı gayrimeşru gevşekler zannediyor 22 CHP,li vekil istifa eder. Anadolu,da çok güzel bir söz vardır. Isıracak Kö...ek hırlamaz. CHP, de ayak oyunu olur, Vekil ödünç verme olur, Vekil transfer olur. Ama Vekilin istifası lafı olur ama kimse cesaret edemez. Zaten CHP,nin iktidar olma gibi bir derdi,de yoktur. Çünkü genel merkez,deki rant'ı kimse kimseye bırakmak istemez. 26 20 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Anayasayi cok takiyorlar ya bu diktatörler 15 11 Yanıtla
  • mehmet:
    yiyorsa seçim yapında A . A görün 9 10 Yanıtla
  • Elisa21:
    SATILIK EŞŞEKLER ANCAK BAŞKA PARTİLERE VEKİL SATSINLAR PAVYON LARDA PARAYLA DELEGE PAZARLIĞI YAPSINLAR 11 4 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Ozaman atamalı özgüre şunu diyelim by özgür bu 22 vekil istifa edecekse gerekçesi olmaksızın 8 de boş var biz halkta diyoruz ki gotunuz yiyorsa o istifa eden vekil bozuntularına bir daha seçilme hakkını ortadan kaldırın bizde bunu istiyoruz macaniz yiyormu görelim kepazelik chpde diz boyu örtbas edilecek neyiniz var vatan sitinde degilki bunların 8 6 Yanıtla
  • 1928:
    Sayın Ömer Çelik Türkiyenin sorunlarından değil'de Dünyadaki savaşlardan sorunlardan bahsediyor. Dünyada bu kadar sorun varken seçimmi olur diyor. SenTürkiyen sorunlarına eğilmen gerekmiyormu? Önce kendi vatanın sonra dünyadiki sorunlarla ilgilenmen lazım diye düşünüyorum. 7 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi - Son Dakika
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