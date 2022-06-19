AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret

19.06.2022 11:20
AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve bölgede yapılan yeni yatırımlar konusunda bilgiler verdi. Vizyoner projeleriyle Türkiye'ye örnek OSB olarak sanayiciye hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Küpeli, "Eskişehir'in sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklerine kadar birçok alanda öncü rol üstlenen Eskişehir OSB olarak vizyoner çalışmalara imza atıyoruz. Sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem de şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye ediyoruz" dedi.

"Bu yılın ilk 4 ayında Eskişehir OSB'den 26 yeni yatırımcıya 195 bin metrekare yer tahsis ettik"

Yatırım çalışmalarına da değinen Başkan Küpeli, son 2 yıldır OSB'de arsa tahsis rekorları kırdıklarını söyledi. Gelen taleplere hızlıca cevap vermek, arsa sıkıntısı yaşamamak adına OSB'nin toplam büyüklüğünü 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini ileten Başkan Küpeli, "Uzun vadede yeni yatırım alanı sıkıntısı yaşamamak adına mevcut OSB alanımızı ilk etapta 34 milyon metrekareye, ardından 45 milyon metrekareye ve daha sonra ise 50 milyon metrekareye çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın ilk 4 ayında Eskişehir OSB'den 26 yeni yatırımcıya 195 bin metrekare yer tahsis ettik. Yine yılın ilk 4 ayındaki teşvikli yatırım tutarı şimdiden 2,2 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Eskişehir sanayi yeni yatırımlarla hızlı bir şekilde büyüyor" diye konuştu.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Eskişehir OSB'nin başarılı bir yönetim anlayışı gösterdiğini, yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni yatırımlar kazandırılması noktasında ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyledi. Sanayicilerin sorunları ve taleplerinin de görüşüldüğü ziyarette Çizmelioğlu, sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak gerekli tüm desteği her zaman verdiklerini, OSB yönetiminden edindikleri istek ve talepleri en kısa sürede genel merkez yönetimine aktaracaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, AK Parti, OSB, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika

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