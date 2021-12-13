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AK Parti Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programı sona erdi - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programı sona erdi

13.12.2021 14:56
AK Parti Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eskişehir Programı" tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eskişehir Programı" tamamlandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen koordinatörlüğünde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve teşkilat mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programlar hafta sonunda 2 gün devam etti.

Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programı açılış konuşmasını AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu gerçekleştirdi.

Etkinliğin ilk gününde eğitimci olarak sırasıyla AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, akademisyen Tarkan Zengin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu katıldı.

Programların ikinci gününde ise eğitimci olarak sırasıyla gazeteci İsmail Kılıçarslan, MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, yazar Hasan Basri Yalçın ve Serdar Tuncer katılarak sunumlarını yaptı.

Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programları, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ın eğitimcilere hediyeler vermesi ve teşkilat mensuplarının eğitimciler ile fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.

Araştırma Geliştirme, Mustafa Şen, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programı sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Teşkilat Akademisi Eskişehir Eğitim Programı sona erdi - Son Dakika
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