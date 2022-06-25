AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı devam ediyor

25.06.2022 22:24
AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı devam ediyor

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı sürüyor.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı sürüyor.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde gerçekleşen programlarda, mahalle başkanları ve yönetimlerine eğitim verildi.

Antalya'da üç farklı noktadaki eğitimlerde, AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş ile Murat Çiçek, Şaban Kızıldağ, Yalçın Akdoğan, Mücahit Yanılmaz, Nur Haktan "siyasal iletişim, yeni medya, motivasyon, teşkilatçılık, tecrübe paylaşımı, etkili iletişim" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, şu ifadeleri kullandı:

"İl ve ilçe yöneticilerinin eğitimini tamamlayan partimiz şimdi de mahalle başkanları ve yönetimlerini eğitim programına alıyor. Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı 81 ilde 32 bin 91 mahalleyi kapsayacak şekilde yaklaşık 135 farklı lokasyonda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Program neticesinde toplam 120 bin 615 mahalle yönetimimiz ve 18 bin 206 köy temsilcimiz olmak üzere toplam 138 bin 821 mahalle, köy yönetimimize eğitim verilmesi hedeflendi. Eğitimlerde 6 hafta geride kaldı. Dersler her ilimizin durumuna göre cumartesi veya pazar günleri tek gün eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor. Her ilde toplam 4 ders veriliyor."

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise dün olduğu gibi bugün de büyük heyecan ve gayretle çalıştıklarını belirtti.

Partisinin Antalya'daki gücüne değinen Taş, "19 ilçemizde tüm kademelerimiz eksiksiz bir şekilde görevlerinin başındalar. Bunlarla birlikte eğitim faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor. Teşkilat Akademisi mahalle eğitimlerimizi bu kapsamda oldukça kıymetli buluyorum. Geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz eğitim gayet verimli geçti." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı devam ediyor - Son Dakika

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