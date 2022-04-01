AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak - Son Dakika
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AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak

01.04.2022 11:01
AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak

Bilecik'te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında Ramazan ayında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik'te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında Ramazan ayında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve AK Parti İl Teşkilatı tam kadro katıldı.

Ramazan ayını sahada çalışarak ve kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla bir arada olarak geçireceklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Ramazan'ın rahmet ve bereketini doruklarda hissediyoruz. Yardımlaşma, dostluk ve kardeşlik Ramazan'ın rahmeti ve bereketi ile daha güzel yaşanıyor. AK Parti Bilecik İl Teşkilatı olarak Ramazan ayını anlamına uygun bir biçimde geçireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu güzel zamanları en iyi şekilde değerlendirmek adına yapılan çalışmalar çok önemli. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla paylaşmayı çoğaltacak, sevgiyi yücelteceğiz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak
AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak

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AK Parti, Hisarcık, gençlik, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti teşkilatı Ramazan'da da sahada olacak - Son Dakika


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