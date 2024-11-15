AK Parti Torbalı İlçe Kongresi yapıldı

Politika

AK Parti Torbalı 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan kongreye, İzmir İl Koordinatörü ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Şebnem Bursalı ve partililer katıldı.

Milletvekili Emre Çalışkan, yaptığı konuşmada AK Parti kongrelerinin, teşkilatların düğün günü olduğunu söyledi.

Başka partilerin yaptığı gibi hesaplaşmanın değil kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yaşandığı kongreler yaptıklarını aktaran Çalışkan, "Birçok partinin illerinde yapamadığı, bulamadığı coşkuyu bugün sizlerle beraber burada görüyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kongrelerimizi yapıyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz. Birileri ellerini ovuşturabilirler, birileri tökezlesinler diye bakabilirler. Ama AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar arkasında olanlar, okçular tepesini hiçbir zaman terk etmeyecek olanlar sizlersiniz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da 20 yıl öncesinde Torbalı'nın küçücük bir ilçe olduğunu ve 35-40 bin nüfusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Torbalı'yı hizmetlerle buluşturduklarını belirten Kaya, "Torbalılı hemşehrilerimiz neticede kamu yatırımlarının da büyük payını İzmir'de almış oldu. 70'e yakın okul yaptık. Bakın şu anda, devam eden yatırımlarla 2 milyar liralık yatırım yaptık. Spor kompleksi, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, hepsinin yapımına başlandı." diye konuştu.

Yılmaz Girgin'in tek aday olduğu kongrede seçime geçildi.

Öte yandan bugün yapılması planlanan Bayındır ilçe kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.