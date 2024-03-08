AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Projelerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Projelerini Açıkladı

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Projelerini Açıkladı

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, projelerini tanıtım toplantısında açıkladı. Projeler arasında hafif raylı sistem, yeni havalimanı ve modern otobüslerin şehre kazandırılması yer alıyor.

08.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, bugün bir otelde düzenlediği toplantı ile projelerini açıkladı.

Tanıtım toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "Gelişmişlik endeksinde Trabzonumuz 10. sırada. Aslında iyi bir derece ama biz Trabzonlular inat insanlarız. Mücadeleyi severiz. İstiyorum ki, inşallah halkımızın tercihiyle 1 Nisan itibarıyla kadim şehrimizi 10. sıradan alıp yukarılara doğru yükseltelim. Bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Ulaşımda birinci hedefimiz, hafif raylı sistem" diyen Genç "Heyecanla bunu bekliyoruz. Kıymetli Ulaştırma Bakanımız burada. Bu projeyi tamamlayıp, 2025 yatırım programına almak hedefimiz. Hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de şehrimize seviye atlatacak. Güney çere yolu sadece transit yol değil. Doğu-batı aksında deniz kenarına sıkışmış şehrimizin güneye taşınması için transit bir güzergah ama hem de şehircilik adına projeksiyon. Mayıs'ta temeli atıldı. İnşallah bakanımız ile bunu tamamlayacağız. Havalimanımız; yatırım programına alındı. Yatırım bedeli de konuldu. İnşallah bakanımızla yeni havalimanını da şehre kazandıracağız. Beşikdüzü'nden Of'a elektrikli modern otobüsü şehrimize kazandıracağız. İnşallah gelir gelmez bu adımı atacağız. Yine yeni ilçe otogarlarını şehrimize kazandıracağız. Var olanları da bakıma alacağız" ifadelerini kullandı.

"Bakanlarımız ve Ankara ile birlikte çalışacağız"

Ahmet Metin Genç, Gülcemal, dolgu alanları büyük oranda tamamlandığını da hatırlatarak "İsmi belki daha değişik ve güzel bir isim olabilir. Burada, tahkimatı biten bölümde yeni bir yaşam alanını Trabzonluların hizmetine sunacağız. Kalepark projemiz var. Ergin Aydın başkanım da bunu sundu. İnşallah kendisiyle birlikte çalışıp bunu da hizmete sunacağız. 2019'da proje kitapçığıma koymuştum. Ama yapamadık, bunu da açık seçik ifade ediyoruz. Şimdi nasip olacak, Ergin Aydın başkanımızla bunu yapıp Trabzonlular'a yeni bir yaşam alanı sunacağız. Küçük sanayi sitelerimizin taşınması, Gülcemal ve hafif raylı sistem. Bu 3 proje için gece gündüz çalışacağız. Çünkü bunlar ufak işler değil, kapsamlı işler. Bakanlarımız ve Ankara ile birlikte çalışacağız. Esnaflarımız daha iyi şartlarda çalışma hayatlarını sürdürmek istiyor. Hem daha modern iş yerlerinde ekmeklerini kazanabilmeleri adına hem şehircilik adına daha güzel bir anlayışı ortaya koyacağız. 1700 esnafı alıp, yeni yerlerine taşıyacağız. Düzyurt'ta alan tespit edildi. Gelir gelmez faaliyete başlayacağız. Eski otogarımızın bulunduğu alanda kentsel tasarım planımız var. Bu alanı satmıyoruz. Satışa çıkarma fikri vardı. Biz orayı satmayacağız. Yeni bir tasarımla, bir yarışma açarak şehrimize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Öğrencileri ve yaşlıları unutmadı

Projeleri arasında öğrencileri de unutmadığını kaydeden Genç "Öğrencilerimize bu dönem, normal eğitim süresinde olan, en az 3 üniversite (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) öğrencisinin ikamet ettiği evlere eğitim döneminde 500 liraya kadar doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'si bizim desteğimiz olacak. Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu konuda hiçbir zaman kayıtsız kalmadık ve kalmayacağız. Trabzonspor Kolejimizi hayata geçireceğiz. Yine diğer proje de Trabzonspor köyü. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren daha profesyonel imkanlarla tanışacak" şeklinde konuştu.

Genç, kriterlere göre tasnif edecekleri emeklilerden su faturalarının yüzde 50'sini almayacaklarını, üreten Trabzon anlayışı ile de tarım eğitimi, verimlik arazisi, çiftçi destek programı, kırsal pazar yerleri, organik tarım, hayvancılık destek programları düzenleyeceklerini ifade ederek "Bunlar çok önemli. İstiyoruz ki, Trabzon'da işlenmeyen tarım arazisi kalmasın" dedi.

Daha sonra söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in saydığı projelerin tamamının şehrin dinamikleri tarafından ortak olarak belirlenen projeler olduğunu ve tüm bu projelere gereken desteği vereceklerini söyledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, AK Parti, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Projelerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Projelerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement