AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Projelerini Açıkladı

Politika

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, bugün bir otelde düzenlediği toplantı ile projelerini açıkladı.

Tanıtım toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "Gelişmişlik endeksinde Trabzonumuz 10. sırada. Aslında iyi bir derece ama biz Trabzonlular inat insanlarız. Mücadeleyi severiz. İstiyorum ki, inşallah halkımızın tercihiyle 1 Nisan itibarıyla kadim şehrimizi 10. sıradan alıp yukarılara doğru yükseltelim. Bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Ulaşımda birinci hedefimiz, hafif raylı sistem" diyen Genç "Heyecanla bunu bekliyoruz. Kıymetli Ulaştırma Bakanımız burada. Bu projeyi tamamlayıp, 2025 yatırım programına almak hedefimiz. Hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de şehrimize seviye atlatacak. Güney çere yolu sadece transit yol değil. Doğu-batı aksında deniz kenarına sıkışmış şehrimizin güneye taşınması için transit bir güzergah ama hem de şehircilik adına projeksiyon. Mayıs'ta temeli atıldı. İnşallah bakanımız ile bunu tamamlayacağız. Havalimanımız; yatırım programına alındı. Yatırım bedeli de konuldu. İnşallah bakanımızla yeni havalimanını da şehre kazandıracağız. Beşikdüzü'nden Of'a elektrikli modern otobüsü şehrimize kazandıracağız. İnşallah gelir gelmez bu adımı atacağız. Yine yeni ilçe otogarlarını şehrimize kazandıracağız. Var olanları da bakıma alacağız" ifadelerini kullandı.

"Bakanlarımız ve Ankara ile birlikte çalışacağız"

Ahmet Metin Genç, Gülcemal, dolgu alanları büyük oranda tamamlandığını da hatırlatarak "İsmi belki daha değişik ve güzel bir isim olabilir. Burada, tahkimatı biten bölümde yeni bir yaşam alanını Trabzonluların hizmetine sunacağız. Kalepark projemiz var. Ergin Aydın başkanım da bunu sundu. İnşallah kendisiyle birlikte çalışıp bunu da hizmete sunacağız. 2019'da proje kitapçığıma koymuştum. Ama yapamadık, bunu da açık seçik ifade ediyoruz. Şimdi nasip olacak, Ergin Aydın başkanımızla bunu yapıp Trabzonlular'a yeni bir yaşam alanı sunacağız. Küçük sanayi sitelerimizin taşınması, Gülcemal ve hafif raylı sistem. Bu 3 proje için gece gündüz çalışacağız. Çünkü bunlar ufak işler değil, kapsamlı işler. Bakanlarımız ve Ankara ile birlikte çalışacağız. Esnaflarımız daha iyi şartlarda çalışma hayatlarını sürdürmek istiyor. Hem daha modern iş yerlerinde ekmeklerini kazanabilmeleri adına hem şehircilik adına daha güzel bir anlayışı ortaya koyacağız. 1700 esnafı alıp, yeni yerlerine taşıyacağız. Düzyurt'ta alan tespit edildi. Gelir gelmez faaliyete başlayacağız. Eski otogarımızın bulunduğu alanda kentsel tasarım planımız var. Bu alanı satmıyoruz. Satışa çıkarma fikri vardı. Biz orayı satmayacağız. Yeni bir tasarımla, bir yarışma açarak şehrimize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Öğrencileri ve yaşlıları unutmadı

Projeleri arasında öğrencileri de unutmadığını kaydeden Genç "Öğrencilerimize bu dönem, normal eğitim süresinde olan, en az 3 üniversite (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) öğrencisinin ikamet ettiği evlere eğitim döneminde 500 liraya kadar doğal gaz ve su faturalarının yüzde 50'si bizim desteğimiz olacak. Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu konuda hiçbir zaman kayıtsız kalmadık ve kalmayacağız. Trabzonspor Kolejimizi hayata geçireceğiz. Yine diğer proje de Trabzonspor köyü. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren daha profesyonel imkanlarla tanışacak" şeklinde konuştu.

Genç, kriterlere göre tasnif edecekleri emeklilerden su faturalarının yüzde 50'sini almayacaklarını, üreten Trabzon anlayışı ile de tarım eğitimi, verimlik arazisi, çiftçi destek programı, kırsal pazar yerleri, organik tarım, hayvancılık destek programları düzenleyeceklerini ifade ederek "Bunlar çok önemli. İstiyoruz ki, Trabzon'da işlenmeyen tarım arazisi kalmasın" dedi.

Daha sonra söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in saydığı projelerin tamamının şehrin dinamikleri tarafından ortak olarak belirlenen projeler olduğunu ve tüm bu projelere gereken desteği vereceklerini söyledi. - TRABZON