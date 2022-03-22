AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu'nun eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika
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AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu'nun eleştirilerine cevap verdi

22.03.2022 13:50
AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu'nun eleştirilerine cevap verdi

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek "CHP son yıllarda yaptığı siyasetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkıcı iradesi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek "CHP son yıllarda yaptığı siyasetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkıcı iradesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu çapsız üslubu ile bizleri şaşırtmamıştır" dedi.

CHP'ye 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlere sessiz kalanların kendilerini eleştirmeye çalıştığını belirten Mumcu "CHP'nin siyaseten muhatap alınacak bir yanı kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi olduğunu iddia eden CHP, bugün tam anlamıyla Türkiye'nin yıkıcı iradesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. CHP'nin yaptığı siyaset yalnızca dış güçlere ve onların yerli işbirlikçilerine yaramaktadır. Ülkemizin bugün gelmiş olduğu noktada yapılan bütün yatırımlara karşı çıkan, milletimizin faydasına olan her hizmeti yok etmeye çalışan CHP'nin ifadesi olan 'Moğol Sürüsü' tabiri gerçek manada kendilerine yakışmaktadır." ifadelerini kullandı.

"CHP, hazımsız, habis ve haset siyasetinin merkezidir"

Ana muhalefet partisinin hazımsız, habis ve hasetçi bir siyaset anlayışı olduğunu vurgulayan Mumcu "CHP ana muhalefet partisi olmasına rağmen bırakın muhalefet üretmeyi muhalefeti bile, dün AK Partide 'düşük profilli, çapsız' diyerek küçümsediği, şimdi ise yuvarlak masa etrafında buluştuğu zatlardan beklemektedir. Bu millet yıllarca CHP'nin çapsız siyasetine mecbur bırakılarak dış güçlerle, darbecilerle ve statükocu anlayışlarla zulme mahküm edilmiştir. AK Parti ise Türk siyasetinin aydınlık yüzü olarak kurulduğu günden itibaren siyasete kalite getirerek millete hizmetin yolunu açmıştır. Bugün CHP'nin zoruna giden kendi dünyalarında oluşturdukları dokunulmaz elit tabakalarının ve konfor alanlarının bozulmuş olmasıdır. Küresel güçlerin siyasi şubesi gibi faaliyet gösteren CHP terör örgütlerinin temsilcileriyle iş birliği yaparak milletimizin bağımsızlığını mandacılık zihniyeti ile yok etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de AK Parti'ye 'Çamur at izi kalsın' mantığıyla seviyesizce ifadeler kullanıyor. Biz o ifadeleri misliyle kendilerine iade ediyoruz...Bazı kifayetsiz muhterisler terör destekçisi partilerle ve onların uzantılarıyla yaptıkları iş birliğini milletin gözünden kaçırmak için abuk sabuk açıklamalar yapmaktadırlar. AK Parti her alanda yapmış olduğu yatırımlarla ülkemizi en üst lige taşımış sözüne güvenilen hatta ülkemizin garantörlüğünde Rusya-Ukrayna meselesinin çözümünde güvenilen tek ülke konumunda yer almıştır. Bulunduğu konum itibariyle tüm dünyanın gıpta ile baktığı Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın başarılı dış politikası ile gurur duymaları gerekirken İnsafsız ve izansızca açıklamalarla gündemi değiştirmek için gereksiz beyanatlar vermektedirler. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın Türkiye'ye güven duyması bunların kimyasını bozmuş" diye konuştu. - TRABZON

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu'nun eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu'nun eleştirilerine cevap verdi - Son Dakika
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