Bakan Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba hakkındaki paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı - Son Dakika
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Bakan Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba hakkındaki paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı

24.10.2022 12:04

AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında, "İstifalar nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir" yorumunda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hem milletvekilliğinden hem de parti üyeliğinden istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulunarak şöyle dedi: "AK Parti'den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi, ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabı olan hiçbir şeye kılıf olmaz." Bozdağ, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

İşte Bozdağ'ın sildiği o paylaşım;

Bakan Bozdağ'dan dikkat çeken Fakıbaba çıkışı! Paylaşımını dakikalar sonra sildi

FAKIBABA NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bozdağ'dan dikkat çeken Fakıbaba çıkışı! Paylaşımını dakikalar sonra sildi
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Son Dakika Politika Bakan Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba hakkındaki paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı - Son Dakika


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