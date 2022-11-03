AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, kendisini ölümle tehdit eden kişinin ismini açıkladı

Suikast girişiminde bulunan saldırganın ilk ifadesi! Neden yaptığını böyle anlattı

Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim'de hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa ederek, geçtiğimiz hafta İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba daha sonra, soy ismi 'Yıldız' olan bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. T24'de katıldığı yayında ilk defa tehdit edenin ismini verdi.

TEHDİT EDEN KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Fakıbaba, kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi. Sunucunun, "AK Partili vekil ile alakası var mı?" sorusuna ise, "Yıldız ailesi ile ilgisi var demiyorum. Alakası da olmayabilir. Savcılığa biz bildirdik" diye yanıt verdi.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar ailesi arasında kavga olayına ilişkin konuşan Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini bulma amacıyla bulunduğu yere gelip tehdit ettiğini söylemişti.

Fakıbaba, "Bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip, 10-15 kişi hakaret etti, bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil, tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi. 10 gün önce tehdit aldım soy ismi Yıldız olan birinden. Hemen savcılığa verdim" ifadelerini kullanmıştı.