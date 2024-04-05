AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Arvas: 'Mazbata Aldığım Hiçbir Suretle Doğru Değildir' - Son Dakika
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AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Arvas: 'Mazbata Aldığım Hiçbir Suretle Doğru Değildir'

AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Arvas: \'Mazbata Aldığım Hiçbir Suretle Doğru Değildir\'

AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas, seçimlerden sonra mazbata aldığının doğru olmadığını belirterek, parti tarafından uydurulan bu yalanın vatandaşları sokağa dökmek için kurgulandığını söyledi. Arvas, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

05.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:56
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AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas, ""Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir suretle doğru değildir. Parti tarafından uydurulan bu yalan, vatandaşları sokağa dökmek için bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve yayılmıştır" dedi.

Van'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ikinci olan ve DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının alınmasıyla ismi gündeme gelen AK Parti adayı Abdulahat Arvas süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

31 Mart tarihinde yapılan Van Belediye Başkanlığı seçimlerin ardından en çok oyu alan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçme seçilme hakkının alınmasının ardından mazbatanın ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verileceği açıklanmıştı. Fakat, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazların ardından mazbatanın yeniden Zeydan'a verilmesine karar verilmişti. Arvas, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak süreç boyunca DEM Parti tarafından yapılan iddialara cevap verdi.

"Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir suretle doğru değildir"

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla, mazbatanın DEM Parti adayına verilmesini saygı ile karşıladığını ifade eden Arvas, "Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir suretle doğru değildir. Parti tarafından uydurulan bu yalan, vatandaşları sokağa dökmek için bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve yayılmıştır. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan ve aynı mahkeme tarafından 5352 sayılı Adli Sicil Yasasına aykırı olarak, memnu haklarının iadesi yapılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği bulunmadığı, memnu haklarının iadesinin usule uygun olmadığı gerekçesiyle hukuki çerçeve dahilinde belirlenen süre zarfında itirazda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Van İl Seçim Kurulu ikinci sıradaki partiye mazbatanın verilmesine karar vermiştir"

"Adalet Bakanlığı tarafından itirazların değerlendirilip Abdullah Zeydan'ın memnu hakların iadesinin kaldırılmasına karar verildiğini hatırlatan Arvas, "Kesinleşmiş mahkümiyet açısından 3 yıllık süre dolmadığı gerekçesiyle verilen kararın yasaya uygun olmadığı ve adayın seçilme şartlarını taşımadığını karara bağlamıştır. YSK Başkanlığı Van İl Seçim Kurulu, ilgili mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda, DEM Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliğinin olmadığını değerlendirerek mazbata verilemeyeceğini, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki partiye mazbatanın verilmesine karar vermiştir" açıklamasında bulundu.

"Kayyum olmak gibi bir düşüncemin olmadığını açıkça beyan ettim"

AK Parti olarak kanuni hakları çerçevesinde tespit edilen usulsüzlüğün düzeltilmesi amacıyla müracaatta bulunduklarını söyleyen Arvas, "Seçim çalışmalarımız kapsamında da ifade ettiğim gibi, tek amacımızın kazanmak olduğunu, kayyum olmak gibi bir düşüncemin olmadığını açıkça beyan etmiştim. O gün duruşumuz, tavrımız ve çizgimiz neyse bugün de odur" dedi.

"Van'da hayatın akışını durduracak şekilde şiddeti teşvik eden siyasi anlayışı kınıyorum"

Arvas, tiraz sürecinde hukuki sürecin bitmesini beklemeden, bir hak arama yöntemi olarak insanları sokağa dökenlerin yaşananların sorumlusu olduğunu ifade ederek, "Üç gün boyunca Van'da hayatın akışını durduracak şekilde şiddeti teşvik eden, cadde ve sokakları terörize eden, vatandaşın canına ve malına kast ederek, kamu zararına sebep olan siyasi anlayışı kınıyorum. Bu vandallık başta esnaf, memur, çalışan ve öğrenciler olmak üzere tüm Van'ımızı mağdur etmiş, hemşerilerimizi üzmüş ve geçmiş günleri tekrar hatırlatmıştır" şeklinde konuştu.

Arvas, şu şekilde devam etti:

"Demokrasiyle terör ve şiddet asla bir arada olmaz. On yıllardır kaos ve şiddetten beslenen bu zihniyet her fırsatta şehrimize bu kabusu yaşatmaktadır. Bugüne kadar siyaseti hiçbir zaman menfaatlerim için yapmadım. Siyasetteki yegane gayem hemşerilerime, şehrime ve ülkeme hizmet etmek olmuştur. Kişisel hırslarını ve menfaatlerini memleketimizden büyük görenlere, terör ve şiddet ile şehrimizin huzuruna bozanlara karşı, yılmadan daha kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim."

Süreç içerisinde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini de sözlerine ekleyen Arvas, "Şahsım, ailem ve AK Parti mensuplarımıza günlerdir yapılan hakaret ve tehditler kabul edilebilir değildir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Arvas: 'Mazbata Aldığım Hiçbir Suretle Doğru Değildir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Van Belediye Başkanı Adayı Arvas: 'Mazbata Aldığım Hiçbir Suretle Doğru Değildir' - Son Dakika
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