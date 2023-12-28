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AK Parti ve MHP, Erzincan'da İttifak Yapacak - Son Dakika
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AK Parti ve MHP, Erzincan'da İttifak Yapacak

AK Parti ve MHP, 2024 yerel seçimlerinde Erzincan'da ittifak yapacak. Erzincan'da AK Parti aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecekler. AK Parti ise Erzincan dışında Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adayını destekleyecek. AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime katılacaklar.

AK Parti ve MHP, Erzincan\'da İttifak Yapacak
28.12.2023 - 21:04,
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AK Parti ve MHP'nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. Listeye göre Erzincan'da ittifak yapılacak.

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak.

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 29 ilde ittifak yapacak. İttifak yapacak iller arasında Erzincan'da yer aldı. Erzincan'da AK Parti aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek.

MHP'nin AK Parti'nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

AK Parti ise 5 ilde MHP'nin adayını destekleyecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Erzincan'da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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