 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti ve MHP Kütahya'da ayrı adaylarla seçime girecek - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti ve MHP Kütahya'da ayrı adaylarla seçime girecek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 31 Mart'ta AK Parti ve MHP'nin ayrı adaylarla seçimlere gireceğini açıkladı. Başkan Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı halkın taleplerini dikkate alarak verdiğini belirtti.

AK Parti ve MHP Kütahya\'da ayrı adaylarla seçime girecek
28.12.2023 - 21:19,
Abone Ol

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 31 Mart'ta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlere ayrı ayrı adaylarla gireceğini ifade etti.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 'Kütahya'da AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla seçime girecektir' paylaşımını şehrimize, partimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.

Başkan Mustafa Önsay, "Halkımızın beklentisi yerine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak bu kararı vermiştir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ve MHP Kütahya'da ayrı adaylarla seçime girecek - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 22:01:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti ve MHP Kütahya'da ayrı adaylarla seçime girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement