AK Parti ve MHP Kütahya\'da ayrı adaylarla seçime girecek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 31 Mart'ta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlere ayrı ayrı adaylarla gireceğini ifade etti.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 'Kütahya'da AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla seçime girecektir' paylaşımını şehrimize, partimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.

Başkan Mustafa Önsay, "Halkımızın beklentisi yerine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak bu kararı vermiştir" dedi. - KÜTAHYA