AK Parti\'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

16.08.2025 15:26
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başka partiye geçeceği iddialarını yalanlayarak makamların ganimet değil, halkın emaneti olduğunu ve CHP'den ayrılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde CHP ve diğer partilerden 9 belediye başkanı iktidar partisine katıldı. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

AHMET ARAS'TAN İDDİALARA YANIT

Partiler arası geçişlere CHP'den sert tepki gelirken, kulislerde yeni transfer iddiaları da gündeme geldi. Bu iddialarda adı geçen isimlerden biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras... Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aras, parti değişikliği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"BAŞKA BİR PARTİYE GEÇMEM DÜŞÜNÜLEMEZ"

Aras paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gururu veya utancı olacaktır. Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem budur."

İşte Aras'ın o paylaşımı;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Szka788304:
    bunları görünce midem kalkıyor soyguncu parisci konserci yolsuzlar 19 37 Yanıtla
  • ahmet dalkıç:
    Asil insan halkın emanetini iade eder istediği partiye geçer, Yok sa parti değiştirmek halkın emanetine ihanetir. 42 5 Yanıtla
  • Mustafa Usta:
    Belediye başkanına sahip çıkamayan Parti genel başkanları yazıklar olsun size. 9 21 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    kesin ak partiye geçer ))) denedi demeyin?? 0 0 Yanıtla
