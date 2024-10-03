AK Parti'ye Yeni Üye Katılımları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'ye Yeni Üye Katılımları

AK Parti\'ye Yeni Üye Katılımları

Başkan Hakan Aka, yeni üyelere rozet takarken AK Parti'nin halk desteğini vurguladı.

03.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, yeni üyelere parti rozetlerinin takdim edildiği buluşmada AK Parti'nin 23 yıldır süregelen güçlü halk desteğine vurgu yaptı. Başkan Aka, Karesi Teşkilatı olarak yeni katılan üyelerle birlikte partinin daha da güçlendiğini belirterek, "Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Başkan Aka: "Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız"*

Hakan Aka, AK Parti'nin 23 yıldır halkın teveccühüyle güçlendiğini, bu güvenin her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi. Aka, "Her yeni katılımla birlikte partimizin halka hizmet yolundaki kararlılığı daha da perçinleniyor. AK Parti'nin, Karesi'de halkımıza sunduğu projelerle büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz," dedi.

Katılımlar AK Partiyi güçlendiriyor

Yeni üye katılımlarıyla AK Parti'nin gücüne güç kattığını ifade eden Başkan Aka, "Partimize olan güven ve teveccüh, 23 yıldır olduğu gibi, artarak devam ediyor. Yeni katılan üyelerimizle birlikte AK Parti'nin sağlam temellere dayanan geleceğini daha da güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Farklı partilerden gelen üyeler AK Parti saflarında

AK Parti'ye katılan yeni üyeler arasında farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan isimler de yer aldı. Bu üyeler, AK Parti'nin vizyonuna inandıklarını ve partinin halkın teveccühüne layık olmaya devam edeceğini belirttiler. Aka, "Her bir yeni üyemizle birlikte Karesi'de AK Parti daha da güçleniyor. Bu birliktelik, ilçemize ve ülkemize büyük başarılar getirecek," şeklinde konuştu.

Başkan Hakan Aka, "AK Parti ailesine katılan her yeni üyemize teşekkür ediyorum. Partimiz, halkımızın teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya devam edecek," dedi ve yeni üyelerin AK Parti'ye katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Karesi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye Yeni Üye Katılımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'ye Yeni Üye Katılımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement