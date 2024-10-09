Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Biz sadece bugün değil, dünden bu yana Anayasa'nın 1, 2, 3 ve bu 3 maddeyi koruyan 4'üncü maddesinin ne kadar önemli olduğunu idrak içindeyiz. ve elbette ki bunların korunmasından yanayız. Bunlarla hiçbir problemimiz yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde 'Yeni Anayasa Çalıştayı' öncesi basın açıklaması yaptı. Yazıcı, yeni anayasa ile ilgili bir dizi çalıştay gerçekleştirileceğini belirterek, "AK Parti demokratik, sivil, özgürlükçü ve yeni anayasayı mümkün olan en geniş mutabakat ve demokratik yöntemler, toplumun bütün kesimlerinin içerisinde kendisini bulacağı şekilde aziz milletimizle birlikte yapma azim ve kararlılığı içerisindedir. Türkiye Yüzyılında milletimizi kuşatıcı bir anayasayla buluşturmak hedefimiz. AK Parti, sadece anayasa değişiklikleriyle yetinmedi; Türkiye'nin darbe mahsulü 12 Eylül anayasasından kurtulması için yeni anayasa arayışlarını hep destekledi ve öncülük etti. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin; ekonomide, demokraside, hak ve özgürlükler alanında hedefine ulaşabilmesi için milletimizi yeni sivil, kuşatıcı bir anayasayla buluşturmak kararlılığımızı sık sık dile getiriyoruz. Siyasi partilere koşulsuz çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Yazıcı, Türkiye'yi yeni yüzyıl hedeflerine ulaştıracak sağlıklı bir kurumsal yapılanmayı tesis eden yeni bir anayasa yapmayı hedeflediklerini kaydederek, "AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak önümüzdeki aylarda başlayacak olan yeni anayasa çalışmalarına bir dizi çalıştay yaparak katılmak ve katkı sunmak istiyoruz. Bu çalıştaylarda akademisyenleri, uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını, gazetecileri ve değişik toplum kesimlerinin temsilcilerini dinlemeyi ve anayasa konusundaki taleplerini öğrenmeyi hedefliyoruz. Bizim anayasa yapma yöntemimiz halkta başlayacak ve en son yine halkta bitecek bir yol izleyecektir. Önce toplumun taleplerini toplayarak bir taslak hazırlanması, daha sonra bu taslağın TBMM'de bulunan bütün partilerin katılımıyla bir metin haline gelmesi ve referandumla halkımızın onayına sunulması gerektiğiyle inanıyoruz" diye konuştu.

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara da değinen Yazıcı, "Yeni bir anayasa yazımıyla ilgili konular konuşulduğunda özellikle muhalif kesim, Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin bir fiil beklentisine vurgu yapmaktadır. Bunun bizimle kesinlikle alakası olamaz. Biz sadece bugün değil, dünden bu yana Anayasa'nın 1, 2, 3 ve bu 3 maddeyi koruyan 4'üncü maddesinin ne kadar önemli olduğunu idrak içindeyiz. ve elbette ki bunların korunmasından yanayız. Bunlarla hiçbir problemimiz yoktur. Bu konuyla alakalı geçenlerde değerli genel başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok açık bir biçimde 'bizim herhangi bir sorunumuz yok' söylemiyle ifade etmiştir. Bizim tüzüğümüzü açın bakalım. Tüzüğün 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında en büyük kazanımın cumhuriyet yönetimi olduğuna vurgu var. Başka hiçbir partide bunu göremezsiniz. Biz çünkü milletin neyi istediğini, neden memnun olduğunu, neyin millete yaradığını, tarihimizin, birikimlerimizin bize neleri öğrettiğini, neleri kazandırdığını idraki içindeyiz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,