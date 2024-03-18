AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Sertaş Karakaş, her mahalle gezilerinde olduğu gibi İsmetpaşa Mahallesi'nde de gövde gösterisi yaptı.
Başkan Adayı Sertaş Karakaş, mahalle ziyaretlerine İsmetpaşa Mahallesi ile devam etti. Yüzlerce kişinin destek verdiği Karakaş, vatandaşların sorunlarını dinleyerek 1 Nisan sabahı Yenice'nin gerçek belediyecilik ile tanıştırıcaklarını dile getirdi.
Adeta gövde gösterisi yapan Karakaş'a milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt eşlik etti.
"Hedefimiz Türkiye'de belediyeyi en yüksek oyla almak" diyen Karakaş, "Biz inandık, rabbim inşallah nasip eder. Benim başarılı bir belediye başkanı olmam için önümde bir yığın iş olması lazım biz zoru başaracağız ve başarılı olduğumuzu hissedeceğiz ve tespit edeceğiz. Biz Yeniceyi yeniden inşa edeceğiz, gerekirse yüz yıllar süren projeler inşa edeceğiz. İmarımızı komple gözden geçireceğiz. Yeraltı kaynaklarımızdan tutun da doğal kaynaklarımızın tamamını bizden sonraki nesillere aktarılacak şekilde projeler yapacağız. Kısacası biz üreten sosyal bir belediye olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Sertaş Karakaş İsmetpaşa Mahallesi'nde Gövde Gösterisi Yaptı - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye karşı hain pusular kuran ve hain emeller taşıyan emperyalist güçlere karşı milletin evlatlarının direndiğini belirtti. Kurtulmuş, milletin ruh halinin değişmediğini ve bugün de teröre alet olanlara karşı direndiğini vurguladı.
Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü münasebetiyle Jandarma Er Şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Vali Ünlü, şehitlerin vatan için canını feda eden kahramanlar olduğunu vurguladı.
Keşir, Afyonkarahisar'da DEM Parti'nin olmadığını belirterek, hizmet belediyeciliğiyle yarışmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Uluçay'ın projelerini desteklediğini ifade etti.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının hukuk devletinde önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak, adaletin tecellisinin tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu. İçmeler'i turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, altyapı sorunlarını çözeceklerini ve marka çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, pankartı açanların alandan uzaklaştırıldığını belirtti.
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