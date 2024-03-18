AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Sertaş Karakaş İsmetpaşa Mahallesi\'nde Gövde Gösterisi Yaptı

Politika

AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Sertaş Karakaş, her mahalle gezilerinde olduğu gibi İsmetpaşa Mahallesi'nde de gövde gösterisi yaptı.

Başkan Adayı Sertaş Karakaş, mahalle ziyaretlerine İsmetpaşa Mahallesi ile devam etti. Yüzlerce kişinin destek verdiği Karakaş, vatandaşların sorunlarını dinleyerek 1 Nisan sabahı Yenice'nin gerçek belediyecilik ile tanıştırıcaklarını dile getirdi.

Adeta gövde gösterisi yapan Karakaş'a milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt eşlik etti.

"Hedefimiz Türkiye'de belediyeyi en yüksek oyla almak" diyen Karakaş, "Biz inandık, rabbim inşallah nasip eder. Benim başarılı bir belediye başkanı olmam için önümde bir yığın iş olması lazım biz zoru başaracağız ve başarılı olduğumuzu hissedeceğiz ve tespit edeceğiz. Biz Yeniceyi yeniden inşa edeceğiz, gerekirse yüz yıllar süren projeler inşa edeceğiz. İmarımızı komple gözden geçireceğiz. Yeraltı kaynaklarımızdan tutun da doğal kaynaklarımızın tamamını bizden sonraki nesillere aktarılacak şekilde projeler yapacağız. Kısacası biz üreten sosyal bir belediye olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - KARABÜK