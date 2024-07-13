AK Parti Yenişehir İlçe Danışma Meclisi Toplantısında Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yenişehir İlçe Danışma Meclisi Toplantısında Konuşmalar Yapıldı

AK Parti Yenişehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri konuşmalar yaptı. Gürkan, teşkilatların siyaset için önemli olduğunu belirtirken, İleri ise AK teşkilatların millet için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

13.07.2024 19:02
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AK Parti Yenişehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, "Teşkilatlar olmadan siyaset olmaz. Bugüne kadar teşkilatlarımızda hizmet eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Teşkilatlar olmadan siyaset olmaz. Bugüne kadar partimiz içerisinde her kademede görev yapan dava arkadaşlarımıza teşekkür bir borç biliyoruz. Dün onlar gece gündüz demeden partimiz için çalışıyorlardı. Bugün ise bizler aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde ilçe kongrelerimizi tamamlayıp yıl sonuna doğru il kongremizi yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Genişletilmiş İlçe Divan Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Akif'inde dediği gibi Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Bizler AK teşkilatlar olarak yolumuzdan dönmeyecek, bu millet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İki bölümden oluşan İlçe Danışma Meclisinin 1'inci bölümü konuşmalara ayrılırken, 2'nci bölüm basına kapalı olarak teşkilatlar ile gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yenişehir İlçe Danışma Meclisi Toplantısında Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Yenişehir İlçe Danışma Meclisi Toplantısında Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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