AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Malatya\'yı depremin izlerinden arınmış bir kent olarak teslim edeceğini söyledi

Politika

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri olarak göreve geldiğimizde, en geç iki yıl içerisinde Malatya'yı size depremin izlerinden arınmış ve 11 ilçe de dahil, her bakımdan ayağa kalkmış bir kent olarak teslim edeceğiz" dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Sütlüce Mahallesi'nde düzenlenen toplantılara katıldı. Vatandaşların özellikle de çocukların sevgi seli ile karşılanan Geçit, Sütlüce Mahalle sakinlerine, 2 yıl içinde depremin izleri silinmiş bir Malatya teslim edecekleri sözünü verdi.

"6 Şubat depremleri bize çok şey öğretti"

"6 Şubat depremleri bize çok şey kaybettirdi ama aynı zamanda çok şey öğretti" diyen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçilmesi durumunda yapacağı hizmetleri anlattı. Malatya'da depremin izlerini silmek için gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse diğer adaylarla koordineli bir şekilde şehrin ayağa kaldırılması konusunda projeler hazırladıklarını ifade eden Pof. Dr. İlhan Geçit, "Bizler ekip olarak Malatya'ya hizmet etmek istiyoruz. Bizler yarın seçildiğimizde şahsi kaprislerimizi belediye hizmetlerimizin önüne koymayacağız. Kavga etmeyeceğiz, hizmet üreteceğiz. Belediyeler arası uyumu ve koordinasyonu çok önemsiyoruz ve bunu başaracağız. 6 Şubat depremi bize çok şey kaybettirdi ama aynı zamanda çok şey de öğretti. Biz gelir gelmez ekip olarak bu şehri ayağa kaldırmak için gerek üniversiteler, gerekse TOKİ ile toplantılar yaptık. Çarşıyı en geç bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Hatta Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, 10-11 ay gibi bir sürede de olur dedi. İkinci ve üçüncü etapları da en geç 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Ama Nasıl? Birinci sınıf imalatlarla bitireceğiz. O çarşı hayal ettiğinizin daha ötesinde bir çarşı olacak. Yeşilyurt ve Battalgazi dahil 11 ilçemizde depremin tüm izlerini en geç 2 yıl içinde merkezi hükümetin desteği ile sileceğiz. Size normal yaşanabilir, sanatıyla, sporuyla, kültürüyle bir Malatya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa "Siz değil biz sizin ayağınıza geleceğiz' sözü

Göreve gelmeleri durumunda belediyeyi dar bir zümrenin makamı olmaktan çıkarıp vatandaşın çok rahat ulaşacağı bir hizmet alanına çevireceklerini kaydeden Geçit, "Sizler bize çok rahat ulaşacaksınız. 'Başkanım Yanımda Projesi' bizim diğer bir projemiz. Her ay iki bölgede toplantı yapacağız düzenli bir şekilde. Tüm ekip olarak yerinde sorunları tespit edip karar alacağız ve sonuçları takip edeceğiz. Siz kapılarda sekreterlere takılmayacaksınız biz ayağınıza geleceğiz. Kiltepe'yi rezerv alanına aldık, Melekbaba'yı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik diyoruz veya rezerv alanı ilan edeceğiz diyoruz. Çünkü 5 yıl içinde kentsel değeri artmış mahalleler olarak karşımıza çıkacak. Altyapısıyla, üst yapısıyla her şeyini bitireceğiz. Size söz veriyorum" diye konuştu. - MALATYA