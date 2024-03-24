AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit: Malatya'nın ayağa kalkması için doğru karar vermemiz gerekiyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit: Malatya'nın ayağa kalkması için doğru karar vermemiz gerekiyor

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit: Malatya\'nın ayağa kalkması için doğru karar vermemiz gerekiyor

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, seçimlerin önemine vurgu yaparak, Malatya'nın kalkınması için doğru karar verilmesi gerektiğini belirtti.

24.03.2024 13:49  Güncelleme: 14:03
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AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart seçimlerine dikkat çeken Geçit, " Malatya'mızın biran önce ayağa kalkması için 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde doğru karar vermemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Türk Ocakları Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf İzzettin Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, sivil toplum kuruluşlarının şehrin yönetiminde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "İnşallah bizler halkımızın onayı ile seçilirsek STK'ları çok önemseyeceğiz ve ortak akıl ile şehrimizi yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Türk Ocakları'nın tarihinin eskilere dayandığını ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin felsefesinin oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan Geçit, "Bu rol hala bugün de devam ediyor. Türk siyasi hayatında yaptığı faaliyetler göz dolduruyor. Toplumda birliğin beraberliğin tesis edilmesinde Türk Ocakları'nın diğer sivil toplum kuruluşlarından daha farklı bir öneme sahip. İnşallah bizler halkımızın onayı ile seçilirsek STK'ları çok önemseyeceğiz ve ortak akıl ile şehrimizi yöneteceğiz. 6 Şubat depremlerinde büyük kayıplarımız oldu ve Türk Ocağı konteynerde faaliyetlerini sürdürüyor, bu da bizi sevindiriyor. Demek ki Malatya'nın sahipleri yerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları Malatya Şubesi Başkan Yardımcısı Yusuf İzzettin Cengiz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, seçim sürecinin huzurlu bir ortamda geçmesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Cevatpaşa Mahallesinde Geçit'e yoğun ilgi

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cevatpaşa Mahallesi sakinleri ile yaptığı toplantıda, yerel seçimlerin önemine değinerek, "Bu süreci iyi değerlendirip doğru karar vermemiz gerekiyor. Maşallah bugün ki toplantımızı çok kalabalık yapıyoruz. Bu seçim sadece 5 yılı değil, 50 yılı, 100 yılını belirleyecek projeler de oylanacak. Cevatpaşalılar ve Malatyalılar bu tarihi fırsatı iyi kullanmalıdır. Bu işin mutfağından gelmeyen, yöneticilik tecrübesi olmayan, bu yıkık şehrin nasıl ayağa kalkacağı hakkında fikri olmayan ya da belediyecilikle ilgili olmayan insanlara asla yetki vermemelisiniz. Dolayısıyla bu süreci iyi değerlendirip doğru karar vermemiz gerekiyor. Bu seçim sadece 5 yılı değil, 50 yılı, 100 yılını belirleyecek projeler de oylanacak. Allah'ın izniyle Malatya'mızı ve ilçelerimizi 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ayağa kaldıracağız" dedi.

"1 Yılda 55 bin konut teslim edilecek"

Deprem sonrası Malatya'nın ticaret merkezlerinin yeniden yapılanması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Geçit, "11 ayda Bakırcılar Çarşısı, Kasap Pazarı ve Akpınar'ı bitireceğiz. Şu ana kadar yaklaşık iki ayda 8 bine yakın konut teslim edildi. 1 yılda 55 bin konut teslim edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız diyor ki, Mehmet Şimşek Bakanımız her şeye hayır diyor ama deprem şehirleri deyince kesenin ağzını açıyor. Ne diyoruz? 2 yılda bu şehri ayağa kaldıracağız. Belediye başkanları arasında uyumsuzluklar yaşandı ve bu şehrin hizmeti aksadı. Biz şahsi kaprislerimizi ve hırslarımızı sizin belediye hizmetlerinizin önüne koymayacağız. İyi geçineceğiz. Belediyeler dar bir zümrenin makamları olmayacak, halkımıza açacağız. Siz değil biz sizin ayağınıza geleceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit: Malatya'nın ayağa kalkması için doğru karar vermemiz gerekiyor - Son Dakika

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