İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. MHP yöneticileri, Devlet Bahçeli'nin HDP ziyaretiyle ilgili söyleyecekleri için bugünkü MHP Meclis Grup Toplantısı'nın beklenmesini isterken, İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin bugün erken seçim tarihini açıklayacağı iddiası geldi.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN: YARIN ENTERASAN GELİŞMELERE SAHNE OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, bugünkü MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihi açıklayacağını öne sürdü. Özkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" ifadelerini kullandı.

"MHP'DE GÖREV YAPMIŞ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜM, CİDDİ RAHATSIZLIK VAR"

Son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu ifade eden Özkan, "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerle görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu.