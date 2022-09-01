AK Parti MYK toplantısı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı - Son Dakika
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AK Parti MYK toplantısı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı

01.09.2022 16:27

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

(İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti MYK toplantısı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti MYK toplantısı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı - Son Dakika
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