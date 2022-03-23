AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması

23.03.2022 18:11
AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir." dedi.

Çankırı Devlet Hastanesinde yeni hizmete sunulan "Koroner Anjiyografi Ünitesi" için hastane konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, sağlık kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, salgın döneminde sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptıklarına işaret etti.

Kendisinin de 58 gün koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten Akbaşoğlu, "Bu çerçevede 2 yılı aşkın bir süredir başta Çankırı'mızdaki aziz hemşehrilerimize, 81 vilayetimizdeki aziz milletimizin fertlerine, 85 milyon insanımıza hizmet sunan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık ordusunun neferlerine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda şiddeti önlemeye dönük çeşitli tedbirleri ortaya koyacak şekilde Ceza Kanunu'nda da çeşitli değişiklikleri ihtiva eden teklif, Meclis'in, Genel Kurulun gündemine gelecek. Bu manada sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içerisinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir."

AK Parti iktidarında sağlık noktasında büyük devrimler gerçekleştirildiğini, birçok şehir hastanesinin ülkeye kazandırıldığını söyleyen Akbaşoğlu, "İnşallah 400 yataklı hastanemizi şehrimize ilave olarak kazandıracağız. Mevcutta toplam 700 yataklı bir hastane ile Çankırılılara inşallah en güzel sağlık hizmetlerini sizlerle beraber vermeye devam edeceğiz. İnşallah hemşehrilerimizin bundan sonra Ankara'ya sevkine gerek kalmayacak, acil bir şekilde müdahale ederek onları burada tedavi edebilme imkanı bu vesileyle inşallah gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Vali Abdullah Ayaz da sağlık çalışanları sayesinde salgının zirve yaptığı dönemlerde bile hastanenin iyi bir şekilde yönetildiğini söyledi.

İlerleyen süreçte salgının hafifleyeceğini değerlendirdiklerini belirten Ayaz, "Sağlık ötelenebilir, ertelenebilir bir hizmet değil. Aslında bizim yönettiğimiz diğer kamu hizmetlerinden çok farklı bir özellik arz ediyor bu vasfıyla. Burada da bizim öteleyemeyeceğimiz veya başka bir şekilde ikame edemeyeceğimiz bir hizmetin, ilimizde hizmete alınmasını artık devreye alınmasını hep beraber kutluyor, açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Ayaz, yeni ünitenin açılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Programda, Başhekim Uzm. Dr. Bekir Demirtaş, yeni hizmete sunulan ünite hakkında sunum, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya da açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından "Koroner Anjiyografi Ünitesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması
AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi! Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi! Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Hastane, Çankırı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Akbaşoğlu Çankırı'da sağlık ünitesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement