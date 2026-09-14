AK Partili Ayan Adıyaman'da konuştu, 'yeni bir Adıyaman var' dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Türkiye'nin iç ve dış politikada yükselen bir değer olduğunu belirterek, "Türkiye bugün insani diplomaside dünyanın parmakla gösterdiği, herkesin konuştuğu bir ülke." dedi.

Ayan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Adıyaman'da, partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade eden Ayan, terörün sona ermesiyle huzur ve güven ortamının güçleneceğini söyledi.

Kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Ayan, Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

Nilhan Ayan, "Ben buraya her zaman içimde Adıyaman'ın sevgisini taşıyan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini getirdim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un üstün çalışmalarıyla ve tüm ekibimizin özverili çalışmalarıyla bugün yeni bir Adıyaman var. Bugün gittiğim yerlerde, buraya gelmeden önce esnaf ziyareti yaptım, dün gençlerimizle bir araya geldim ve çok başka bir Adıyaman'la karşılaştım." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi bir eşikten geçtiğini dile getiren Ayan, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz yarım asırdır bir terör belasına gençlerimizi feda ettik. Varlığımızı feda ettik. Çok şeyler feda ettik ve büyük imtihanlardan geçtik. Ama bugün diyoruz ki artık Adıyaman'ımızın dağlarında huzur olsun. Sokaklarımızda mutluluk olsun. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hep beraber koruyalım. Huzur demek çünkü yatırım demek, turizm demek, gelecek demek bizim için."

Türkiye'nin yalnızca iç politikada değil, dış politikada da etkinliğini artırdığını ifade eden Ayan, "Biz terörsüz Türkiye derken samimiyiz. Bizim buradaki amacımız çok net. Yaptığımız şey çok net. Masanın altında sakladığımız hiçbir şey yok. Her şey sizinle beraber yapılıyor. Bizim isteğimiz terörsüz, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Ayan, Türkiye'nin uluslararası alanda da önemli bir aktör haline geldiğini belirterek, "Sadece kendi ülkemiz için değil, tüm dünya için, tüm mazlum halklar için güçlü bir Türkiye gerekiyor. Türkiye bugün insani diplomaside dünyanın parmakla gösterdiği, herkesin konuştuğu bir ülke. Biz içeride barışı, beraberliği takip edeceğiz ve dünyaya da 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.