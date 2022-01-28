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AK Partili Başdaş: "Konak'ta katı atık bedeline zam yapmadık tiyatrosu oynanıyor" - Son Dakika

AK Partili Başdaş: "Konak'ta katı atık bedeline zam yapmadık tiyatrosu oynanıyor"

28.01.2022 18:39
AK Partili Başdaş: "Konak'ta katı atık bedeline zam yapmadık tiyatrosu oynanıyor"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin 2022 bütçesinde katı atık bedeline zam yapılmama kararının uygulanmadığını söyleyerek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin 2022 bütçesinde katı atık bedeline zam yapılmama kararının uygulanmadığını söyleyerek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin 2022 bütçesinde katı atık bedeline zam yapılmaması kararının uygulanmadığını ve meclis kararlarının uygulamadığını savundu. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün tarifesini paylaşan Başdaş, zammın bazı yerlerde yüzde 100'ü aştığını kaydederek, "Konak Belediyesi'nin 2022 yılı için açıkladığı tarifeye zam yapıldı demek bile masum kalıyor. Bunun adı soygundur, evlerine ekmek götürmek isteyen esnafımızın rızkına insafsızca göz dikmektir" dedi.

"Konuyu gündeme getiren Batur'du"

Zam yapmama konusunun Konak Belediye Başkanı Abdül Batur tarafından gündeme getirildiğini, meclisten geçmesine rağmen kararın uygulanmadığını belirterek Başkan Batur'a tepki gösteren Başdaş, "Alınan kararla 2022 mali yılı bütçesinde öngörülen katı atık toplama bedeli uygulanmayacağı kamuoyuna açıklanmıştı. Konuyu gündeme getiren de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un kendisi olmuştu. Konu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp, Konak Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci olağan meclis toplantısında görüşülmüş ve su faturalarına yansıyan katı atık toplama bedelinin 2021 mali yılı bütçesinde geçerli olan tarifede kalmasına ve zam uygulanmamasına karar verilmişti" diye konuştu.

"Zam demek masum kalıyor"

Konak halkına Belediye Başkanı Abdül Batur'un ilk defa bir icraat yapıyor zannını verdiğini kaydeden Başdaş, "Ancak gelin görün ki durum hiç de öyle değil. Zihniyetleri hiç değişmiyor, medyanın önünde sadece şov yapıyorlar, maske takıyorlar. Şov bitince gerçek yüzlerini görebiliyorsunuz. Aynı bu 'katı atık bedeline zam yapmadık' tiyatrosunda olduğu gibi. Yine maskeleri düştü, gerçekler su faturaları gelince ortaya çıktı" dedi.

Başdaş, tarifenin zammı aşan bir düzeyde olduğunun altını çizerek, "Konak Belediyesi'nin 2022 yılı için açıkladığı tarifeye zam yapıldı demek bile masum kalıyor. Bunun adı soygundur, evlerine ekmek götürmek isteyen esnafımızın rızkına insafsızca göz dikmektir. Bakınız 2022 yılı tarifesinde bazı ücretlerde yüzde 100'ün üzerinde artış yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Kamu kurumlarına uygulanan bedel

Başdaş, belediye tarafından hazırlanan çizelgeden örnekler vererek, 2021 yılı ve 2022 yılı karşılaştırıldığında yapılan zamların belirgin olarak görüldüğünü aktardı. Başdaş şunları söyledi:

"Alsancak Nevvar- Salih İşgören Hastanesi ve Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nden 2021'de aylık 5 bin 493 TL bedel alınıyorken, bu ve benzeri kurumlardan alınacak bedel 10 bin TL'ye çıkarılmış. Yani neredeyse yüzde 100'e yakın bir zam söz konusu. Çizelge takip edildiğinde böylesi başka rakamlara da rastlamak mümkün. Buraların kamu hizmeti veren yerler olduğunu da unutmayalım. Tepecik, Eşrefpaşa gibi hastanelerin yanı sıra özel hastanelere uygulanan bedelin de 10 bin TL'ye çıkarıldığını görüyoruz. Otel ve konaklama hizmeti veren yerler de bu yüksek zamlardan payını almış. Ayrıca 44'ücü Bakım Merkez Komutanlığı'ndan alınan aylık bedel 2021'de 7 bin 235 TL iken, bu yıl 8 bin 826 TL alınacak. Büyük bir AVM'den alınan ücret ise 24 bin 929 TL'den 30 bin 414 TL olarak yansıtılmış. Örnekler çoğaltılabilir. Burada bizim gördüğümüz şu ki keyfi bir tarife uygulanıyor. Zam yok kararı ise hukuksuz bir şekilde uygulanmıyor" açıklamasında bulundu.

Başdaş, kullanılmayan bir bedelin istendiğini anlatarak, "İşyerlerini kapatmış restoranlardan, otellerden, esnafımızdan kullanamadıkları halde katı atık bedeli talep edilmektedir. Yasa, yönetmelik ve Bakanlığın kılavuzu açık olmasına ve meclis kararına karşılık hangi kriterlere göre zam yaptıkları da belli değildir. Kafalarına göre ücret belirliyorlar, istediklerinden alıyor, istemediklerinden almıyorlar. Hesaplamaları neye göre yaptıkları belli değildir. Aslına bakarsanız ne yaptıklarını kendileri de bilmemektedir" açıklamasını yaptı.

"Konak bunu hak ediyor mu?"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a "Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır, bu nasıl bir yönetim anlayışıdır?" sözleriyle tepki gösteren Başdaş, "Nerede sizin sosyal belediyeciliğiniz, nerede verdiğiniz sözleriniz? Meclis kararını Temizlik İşleri Müdürlüğü tanımıyor mu? Sizde hiç vicdan yok mu, Konak halkı böyle acımasız zamlar hakkediyor mu?" dedi.

Dilekçeler kabul edilmiyor

Başdaş, İZSU'ya yapılan itirazların kabul edilmediğini duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın faturalarına itiraz etmek için belediyeye, İZSU'ya dilekçe vermek istediklerini ancak dilekçelerinin kabul edilmediğini duyuyoruz. Neden korkuyorsunuz, kimden korkuyorsunuz? Dilekçeleri neden kabul etmiyorsunuz? Tüm vatandaşlarımızın bu insafsız zamlara karşı yargıya müracaat etmelerini istiyoruz. Adaletimizin bu insafsız zamlara dur diyeceğine inanıyoruz." - İZMİR

AK Partili Başdaş: Konak'ta katı atık bedeline zam yapmadık tiyatrosu oynanıyor

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Konak Belediyesi, Abdül Batur, Konak, Zam, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Başdaş: 'Konak'ta katı atık bedeline zam yapmadık tiyatrosu oynanıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Başdaş: "Konak'ta katı atık bedeline zam yapmadık tiyatrosu oynanıyor" - Son Dakika
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