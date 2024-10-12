AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu - Son Dakika
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Politika

AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu

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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Burger King açılışına katılan belediye başkanlarını eleştirenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen şiirle karşılık verip "AK Parti İl Başkanı benim. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız" dedi.

12.10.2024 11:05  Güncelleme: 11:12
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Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ülke genelinde boykot edilen fast food zinciri Burger King'in Rize'de açmış olduğu şubenin açılışına AK Partili belediye başkanlarının katılması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"ÜÇ BUÇUK SOYSUZUN ARDINDAN ZAĞARLIK YAPAMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'a ait "Zulmü alkışlayamam" şiiri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Katmer, "Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye... Bu bir... İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum... Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Bir gazetecinin "Açılışta AKP'li belediye başkanları vardı, açılış kurdelesini onlar kesti" demesi üzerine Katmer, "Cumanız mübarek olsun" demekle yetindi. Gazetecinin sorusunu tekrarlaması üzerine Katmer, "AK Parti İl Başkanı benim. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan\'la özdeşleşen şiirle savundu

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Son Dakika Politika AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Kublay:
    Bunlar zannefiyolarki hiç gelmisleri geçmişleri yad edilmiyor 52 0 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    vay be .. nasıl bir diyet ise. ön taraf düşman ile mücadelede, arka taraf destekde sanki 42 1 Yanıtla
  • Mehmet Özçelik:
    Solcu kemalist geçinen kısım hemen zora düşünce Atatürkle vuruyor ya ,siz de reisle vurun...Hatta bu açılış için beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda diyin de tam olsun. 31 3 Yanıtla
  • serda Dörtyollu:
    Köfteci yusuf gibi müteşşebbisleri, yani yerli milli yatırımcılarımızı yere vurup, ülkeyi adeta yabancıya peşkeş çeken zihniyet ne milli nede yeridir.. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz..! Ülkenin geldiği duruma dönüp bir bakın 22 yıldan beri yönetiyorsunuz ve cunhuriyet dönemince hiç birhükümet AKP dönemindeki kadar vatandaşını bu kadar borçlandırmamıştır. Neresinden tutsanız dökülen bir yönetimin arkasından yürüyen yağdanlıklar, yandaşlar elbetteki iyi konuşacaklar ama hepsi lafıgüzaf..! 24 3 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Bunların sayesinde dinden soğudum, şayet Allah var ise biz ölmeden bunları helak etmeli... 11 7 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Bunlar bu ülkeyi yönetiyorlar ya 14 0 Yanıtla
  • ORKUN YEKTA ÇELİK:
    HELAL 0 9 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Zavallısınız.. Alllah bir ki sizin bu halinize acıyorum 7 0 Yanıtla
  • servet esen:
    Burger King açılışı demekki 2 0 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Bir de okumayı becerebilse ne güzel olurdu.... 2 0 Yanıtla
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