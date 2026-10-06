AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık nedeniyle TBMM Başkanvekilliğinden istifa etti

AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık nedeniyle TBMM Başkanvekilliğinden istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliğinden istifa eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni başkanvekili seçecek.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?