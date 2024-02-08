AK Partili Samsun ve Bursa Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi\'ne katıldı

AK Partili Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Şanlıurfa Eyyübiye'de 2014-2019 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Ekinci de Yeniden Refah Partisi'nin Eyyübiye ilçe Belediye Başkan Adayı oldu.
Yeniden Refah Partisi'ne AK Parti'den katılımlar sürüyor. Bu kapsamda Samsun Ladik ve Bursa Kestel'in AK Partili mevcut belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu. Şanlıurfa Eyyübiye'nin AK Partili Eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de Yeniden Refah Partisi'nden aday. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, Ak Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partimize katıldılar. Başkanlarımıza rozetlerini Samsun İl Başkanımız İbrahim Yaşar ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Avukat Adem Güney taktı. Başkanlarımıza baba ocağına hoşgeldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
2014-2019 yılları arasında AK Parti'den Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ekinci, Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı oldu. Bursa Kestel'in mevcut Belediye Başkanı Önder Tanır da AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Kestel Belediye Başkan Adayı oldu. Ekinci ve Tanır'a rozetlerini Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan takdim etti.
İSTANBUL VE ANKARA 10 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK
Yeniden Refah Partisi, 10 Şubat Cumartesi Ankara Atatürk Spor Salonu'ndan yapacağı aday tanıtım toplantısında Ankara ve İstanbul adaylarını kamuoyuna duyuracak.
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