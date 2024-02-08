AK Partili Samsun ve Bursa Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili Samsun ve Bursa Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

AK Partili Samsun ve Bursa Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi\'ne katıldı

AK Parti'ye ait olan Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Şanlıurfa Eyyübiye'nin eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Yeniden Refah Partisi, Ankara ve İstanbul adaylarını 10 Şubat'ta yapacakları toplantıda açıklayacak.

08.02.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Şanlıurfa Eyyübiye'de 2014-2019 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Ekinci de Yeniden Refah Partisi'nin Eyyübiye ilçe Belediye Başkan Adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi'ne AK Parti'den katılımlar sürüyor. Bu kapsamda Samsun Ladik ve Bursa Kestel'in AK Partili mevcut belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu. Şanlıurfa Eyyübiye'nin AK Partili Eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de Yeniden Refah Partisi'nden aday. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, Ak Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partimize katıldılar. Başkanlarımıza rozetlerini Samsun İl Başkanımız İbrahim Yaşar ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Avukat Adem Güney taktı. Başkanlarımıza baba ocağına hoşgeldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

2014-2019 yılları arasında AK Parti'den Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ekinci, Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı oldu. Bursa Kestel'in mevcut Belediye Başkanı Önder Tanır da AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Kestel Belediye Başkan Adayı oldu. Ekinci ve Tanır'a rozetlerini Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan takdim etti.

İSTANBUL VE ANKARA 10 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Yeniden Refah Partisi, 10 Şubat Cumartesi Ankara Atatürk Spor Salonu'ndan yapacağı aday tanıtım toplantısında Ankara ve İstanbul adaylarını kamuoyuna duyuracak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

  • Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor
    19:01 Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.

  • Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü
    18:58 Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü

    Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.

Refah Partisi, Kestel, Ekinci, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Samsun ve Bursa Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Samsun ve Bursa Belediye Başkanları Yeniden Refah Partisi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement