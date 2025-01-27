AK Partili Çelik\'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

Politika

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan ve terörün tamamen bitirilmesini hedefleyen süreçte DEM Parti İmralı Heyeti geçtiğimiz günlerde ikinci kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Ziyaretten sonra kapsamlı bir açıklama yapılmaması tartışmalara neden olurken; AK Parti'den de kritik açıklamalar geldi.

"ZİYARET TRAFİĞİ KAPATILDI, SIRA ÇAĞRIDA"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı yaptığı açıklamada sürecin devamının nasıl gelişeceğine ilişkin ifadeler kullandı.

"Ziyaret trafiği tamamlandı. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili çağrının ortaya çıkması. Ziyaret trafiğinde kendi görüşlerimizi ifade etti" diyen Çelik, "Ziyaret eden heyette bütün açıklığıyla konuya nasıl baktıklarını ifade ettiler. Biz de geçmiş dönemdeki çalışmalar ve bu dönemde nasıl baktığımızla ilgili tutumumuzu ortaya koyduk. Gelinen nokta terör örgütün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgi çağrıyı kapsıyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIŞ TAŞINAMAZ BİR YÜK HALİNE GELMİŞTİR"

Açıklamalarının devamında "Bu herhangi şekilde al ver, pazarlık süreci değil. Devletin temel niteliklerinden taviz verilecek bir süreç değil. Zaman zaman bazı siyasiler böyle açıklamalar yapılıyor. Bunlar yanlış yaklaşımlar" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefi dediler. Ortadoğu'daki gelişmelere baktığımızda terör örgütleri üzerinden özellikle 'Ben Kürtlerin hakkını savunuyorum' diyen terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bir sürü isim. Bunlar Suriye'de DEAŞ'a hapishane bekçiliği yapıyorlar. Hapishane bekçiliği yapmakla Kürtlere hizmet etmenin ne alakası var. Realiteye baktığımızda terör örgütü Batılı bazı ülkeler adına DEAŞ bekçiliği yapıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'nin açıklamalarına iyi bakıldığında, bunların emperyalizm adına hareket ettiğine bakarsak bütün bu kötücül denklemden çıkarmak gibi bir çaba var. Artık bu terör örgütleri baştan beri bizim açımızda gayrimeşru ve hedefti. Ama bunlara çeşitli şekilde mazeret bulmaya çalışanlar açısından da artık tamamen taşınamaz yük haline gelmiştir."