AK Partili Çilez: "Ülkemizi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdık" - Son Dakika
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AK Partili Çilez: "Ülkemizi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdık"

01.07.2022 17:31
AK Partili Çilez: "Ülkemizi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdık"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, yıllardan beri süregelen yatırımlar neticesinde özellikle son yıllarda uluslararası alanda Türkiye'yi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdıklarını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, yıllardan beri süregelen yatırımlar neticesinde özellikle son yıllarda uluslararası alanda Türkiye'yi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdıklarını söyledi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 yılı ek bütçesinin hiçbir kuruşunun vatandaşa ek vergi yüküyle gelmediğini belirterek, "Üretim ve ihracat artışıyla büyüyen ekonomimizin getirdiği gelir artışını vatandaşımızla paylaşıyoruz, vatandaşımıza yansıtıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olduğunu hatırlatan Çilez, uluslararası müsabakalarda başarı hedeflerken bir yandan da geleceğin sporcularını yetiştirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığının büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Spor yatırımlarına büyük kaynak ayırdıklarını kaydeden Çilez, "Yıllardan beri süregelen yatırımlar neticesinde özellikle son yıllarda uluslararası alanda ülkemizi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdık." ifadelerini kullandı.

Çilez, Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşadığını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylar hakkında düzenlediği basın toplantısında, "Milletimizin sinesine kor ateş misali düşen bu hadiseden hiç kimse siyasi rant devşirmeye kalkışmasın. Sivas olayları üzerinden toplumu kamplaştırmaya çalışanlar, ülkede kaos çıkması için ellerini ovuşturanlar, bu milletin ferasetinden ve basiretinden habersiz olabilirler. Bilsinler ki bu millet, oynanmak istenen senaryonun bugüne kadar figüranı olmadı, bugünden sonra da olmayacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Çilez: 'Ülkemizi sporda sözü geçen ülkeler klasmanına taşıdık' - Son Dakika

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