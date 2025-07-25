AK Partili Elitaş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Partili Elitaş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

AK Partili Elitaş\'tan \'Terörsüz Türkiye\' açıklaması
25.07.2025 17:30
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugünlerde terörsüz Türkiye'den rahatsız olup bizim milli duygularımızı, manevi duygularımızı, şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerinden yaptıkları hamaset nutuklarını bir kenara bırakarak Türkiye'nin barış ve kardeşliğine, Türkiye'nin gelecekle...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugünlerde terörsüz Türkiye'den rahatsız olup bizim milli duygularımızı, manevi duygularımızı, şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerinden yaptıkları hamaset nutuklarını bir kenara bırakarak Türkiye'nin barış ve kardeşliğine, Türkiye'nin gelecekle ilgili yapacağı adımlara emin bir şekilde ulaşmasına katkı sağlayabilmek hepimizin en önemli görevlerinden biridir. Huzur olmadığı sürece üretim olmaz. Huzurun olmadığı yerde balda, kaymakta yeseniz ağızdan giden tatlı olmaz, zehir olur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Hacılar Genç İş Adamları Derneği'nin (HAGİAD) yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Elitaş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, " Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için Terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarmamız lazım. 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 47 yıl önce kurulmuş terör örgütü, 2 ay önce kendisini feshettiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün unsurları ile terörle mücadelesini yaptı ve terör örgütünü etkisiz hale getirdi ama en son noktada uyuyan teröristin, uyuyan canavarın ortadan kalkması, bu bölgede iştahı olanların iştahlarını ortadan kaldırmak için terör örgütünün kendisini feshetmesi gerekiyordu. Hamdolsun o da gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmek için Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla gidebilmek için bu yapılan harekete ve işlere hepimizin destek vermesi lazım. Bunu bozmak isteyenler olabilir. Çeşitli söylemlerde, farklı isteklerde bulunanlar olabilir. Bunların hepsini farklı bir şekilde değerlendirip 86 milyon insanın bir ve beraber aynı hedefe koşması için elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekir" dedi.

"Huzur olmadığı sürece üretim olmaz"

Elitaş, "Bugünlerde Terörsüz Türkiye'den rahatsız olup bizim milli duygularımızı, manevi duygularımızı, şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerinden yaptıkları hamaset nutuklarını bir kenara bırakarak Türkiye'nin barış ve kardeşliğine, Türkiye'nin gelecekle ilgili yapacağı adımlara emin bir şekilde ulaşmasına katkı sağlayabilmek hepimizin en önemli görevlerinden biridir. Huzur olmadığı sürece üretim olmaz. Huzurun olmadığı yerde balda, kaymakta yeseniz ağızdan giden tatlı olmaz, zehir olur. Onun için ne gerekiyor, ne olması lazımsa Terörsüz Türkiye konusunda elini taşın altına koyan insanlara destek vermek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Elitaş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması - Son Dakika

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