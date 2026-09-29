AK Partili Faruk Acar, Özgür Özel'in ders verme çıkışını 'komik' buldu - Son Dakika
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AK Partili Faruk Acar, Özgür Özel'in ders verme çıkışını 'komik' buldu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Acar, 'Biz yanlış yapanı savunmayız' diyerek Özel'e 'Bu kadar heyecana gerek yok' ve 'bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Biz yanlış yapanı savunmayız. Bizim siyaset anlayışımız budur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Acar, açıklamasında, "Özgür Özel yine çok heyecanlanmış" ifadelerine yer vererek, şöyle devam etti:

"Oysa Cumhurbaşkanımız dün de, bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette: Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bizim siyaset anlayışımız budur. Bu anlayışı seninkiyle karıştırma Özgür efendi. Kendi siyasi mahallene yönelik en ağır hüküm verilmiş ahlaksızlıklarda dahi meydan meydan dolaşıp, şarlatanları göz göre göre sahiplenip, onlar için gösteri yapıp, sonra bugün kalkıp da bize hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsin. Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok. Hukuk işliyor. Devlet işini yapıyor. Gereken yapılıyor. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız. Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken, kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor."

Kaynak: İHA
Özgür ÖzelFaruk AcarAK PartiPolitikaSon Dakika

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