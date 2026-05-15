AK Parti Milletvekili İnan'dan Özel'e cevap: "İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz"

15.05.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik 'hasbelkader iktidar partisinde önemli görevlere gelmiş' sözlerine sosyal medyadan sert yanıt verdi. İnan, Özel'in genel başkanlığının rüşvet ve delege borsasıyla şaibeli olduğunu belirterek, İzmir için çalışmaktan geri durmayacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kendisine 'hasbelkader iktidar partisinde önemli görevlere gelmiş' diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Senin hezeyanların ve iftiraların yüzünden biz İzmir için çalışmaktan geri durmayız. Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kendisi hakkında 'hasbelkader iktidar partisinde önemli görevlere gelmiş. Buradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehrin aleyhine kullanıyor' diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. İnan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Özgür Özel; benim siyasi geçmişimde 'hasbelkader' tek bir an yoktur ama senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir. Bizi kendinle karıştırma! Bize iftira atmadan önce; dönüp orada oturan protokole, o büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına destek görüp görmediklerini sor. Sana gerçeği söylemiyorlarsa, aranızdaki iletişim dağınıklığını biz toparlayacak değiliz. WhatsApp'tan arkadaşlarına küfürler saydıracağına, git kendi başkanlarından doğru bilgi al. Onları kendinden ve rüşvetçi arkadaşlarından uzak tut da biraz iş üretsinler. Senin hezeyanların ve iftiraların yüzünden biz İzmir için çalışmaktan geri durmayız. Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

