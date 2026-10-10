AK Partili İnan, Manisa'da 11 milyon üyeyle iftiraları ezip geçeceklerini söyledi - Son Dakika
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AK Partili İnan, Manisa'da 11 milyon üyeyle iftiraları ezip geçeceklerini söyledi

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AK Partili Eyyüp Kadir İnan, Manisa'da iftiralarla hukuki ve siyasi mücadele edeceklerini, pazartesiden itibaren 11 milyon üyeyle iftiraları ezip geçeceklerini söyledi. İnan, Özgür Özel'e yönelik rüşvet ve uyuşturucu iddialarını dile getirip benzin istasyonu esnafını uyardı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Partili isimlere karşı iftira atan kişilerle hukuki ve siyasi zeminde mücadele edeceklerini belirterek "En üst düzeyde topyekun bu iftiracıları, yalancıları, haysiyetimize dil uzatan bu alçakları pazartesiden itibaren hem hukuk önünde hem siyasal zeminde hem de tüm meydanlarda AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle bu iftiraları ezip geçeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İnan, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnan, partisinin bünyesinde şaibeli durumları barındırmadığını belirterek AK Parti davasına gönül vermiş arkadaşlarını kirli iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyeceklerini, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini dile getirdi.

Teşkilatların kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini kaydeden İnan, şunları söyledi:

"En üst düzeyde topyekun bu iftiracıları, yalancıları, haysiyetimize dil uzatan bu alçakları pazartesiden itibaren hem hukuk önünde hem siyasal zeminde hem de tüm meydanlarda AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle bu iftiraları ezip geçeceğiz. AK Parti 'Gezici çapulcuları' da FETÖ'cü alçakları da tarihe gömdü. Siz bize ufak gelirsiniz, siz bize vız gelir tırıs gidersiniz. O nedenle nasıl 25 sene boyunca çarpışa çarpışa geldiysek sizi de bu iftiralarınızı da ezip geçmeyi çok iyi biliriz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan İnan, Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhittin Böcek meselesinde, bu Sayın Özgür Özel, Manisa'da bir benzin istasyonunda almış olduğu rüşvetten bahsediyorlar. Ben buradan Manisa'da benzin istasyonu olan esnaflarımızı da uyarmak istiyorum. Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarına uzak tutsunlar. Rüşvet çarklarının lokasyonu olmasın. Her an Sayın Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonları, o kirli rüşvet lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Özgür Özel ve arkadaşlarını uzak tutsunlar."

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen ve iddialarını sürdüren İnan, "Adalet Bakanımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Narkotik operasyonları yapıyor. Yakalananların WhatsApp mesajlarında Sayın Özgür Özel'le bu uyuşturucu satıcıların mesajları çıkıyor. O nedenle Sayın Özgür Özel, biz senin hangi soyguncuların, hangi rüşvetçilerin temsilcisi olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Eyyüp Kadir İnanÖzgür ÖzelPolitikaManisaGüncelSon Dakika

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