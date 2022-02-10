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AK Partili Kaya, Urla'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Partili Kaya, Urla'da incelemelerde bulundu

10.02.2022 09:14
AK Partili Kaya, Urla'da incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla'da şoför esnafı ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Urla'da şoför esnafı ve muhtarlarla bir araya geldi.

Urla Motorlu Araçlar ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Günay Öz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Kaya, şoför esnafının sorunlarını dinleyip çözümler konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

Urla Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Kaya, Altıntaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Çağlar, Sıra Mahallesi Muhtarı Mehmet İrtiş ve Kuşçular Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğan ile de bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde partililerle toplantı düzenleyen Kaya, yaptığı açıklamada ilçe esnafının yerel ve genel sorunları hakkında değerlendirme yapma imkanı bulduklarını belirterek, "Biz de Urla için, İzmir için yapılması gereken ne varsa çalışmaya devam edeceğiz. Urla'da gördüğümüz ilgi, alaka bizleri çok mutlu etti. Urla'da büyük bir gelişim gerçekleşiyor. Bu noktada önemli işler yaptığımız, daha da yapacağımız, önemli yatırımlar kazandıracağımız bir ilçe, hemşerilerimizin yaşam kalitesini daha fazla artacağı bir Urla'yı hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Elektrik faturaları üzerindeki tartışmalara da değinen Kaya, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in önemli açıklamaları oldu. İnşallah kısa zaman içerisinde elektrikle ilgili tarife noktasında yeni bir değerlendirme yapılacak, vatandaşlarımızın da bu konuda içi rahat olsun." ifadelerine yer verdi.

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Milletvekili, AK Parti, İzmir, Urla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Kaya, Urla'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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