AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret - Son Dakika
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AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret

02.08.2022 17:48
AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret

AK Partili Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 01 Ağustos-31 Temmuz aralığında kayısıda yaklaşık 80 bin 720 ton ürün ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, 375 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

AK Partili Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 01 Ağustos-31 Temmuz aralığında kayısıda yaklaşık 80 bin 720 ton ürün ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, 375 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz ile birlikte Malatya Ticaret Borsası'nı (MTB) ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "2021-2022 yılı sezonu diye adlandırdığımız 12 aylık ihracat serüvenimiz dün itibariyle sona erdi. Rakamların paylaşılmasını vekilimizden rica etmiştik. Hayvancılık sektörü, hububat sektörü temsilcilerimiz burada hem bu sektörlerde yaşadığımız sorun ve sıkıntıları sizinle paylaşacağız. Vekilimizden bu problemlerin çözümü ile ilgili destek ve yardım isteyeceğiz. Heyetinizle birlikte yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayısıda ve hububatta yüksek verim elde edilmesinde Borsa Başkanı Ramazan Özcan'ın önemli katkısı olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkan yardımcısı Mahmut Boyraz, ise, "Yeni yönetimle beraber Ticaret Borsamıza yeni bir misyon ve vizyon kazandırdı başkanımız. Kayısımız, hububatımızda bu yıl ürünlerimizin genelinde ciddi bir şekilde yüksek verim var. Kayısıyı don etkilese de fiyatlarıyla çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Bundan dolayı başkanımız ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayısı başta olmak üzere hububat ve hayvancılık konularında istişare etmek üzere MTB'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Kahtalı da, " Malatya'nın en önemli kalemi olan kayısı ve diğer sektörel anlamda buğday ve hayvancılıkla ilgili istişare etmek için bugün borsamızdayız. Ramazan bey göreve geldikten sonra Malatya'ya ekibiyle beraber önemli hizmetleri oldu. Malatya'mızın kayısının sahibinin olduğunu dünyadaki kayısı başkentinin Malatya olduğunun tescili anlamında geldi. Kayısı Borsası son 3 yıllık serüveninde yapmış olduğu çalışmalarda çok önemli bir değeri lisanslı depoculuğu Malatya'mıza kazandırdı. Bunun için başkanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayısıda yeni sezon hasat döneminin tamamlandığını kaydeden Kahtalı, "Kayısıda 01 Ağustos'ta başlayan 31 Temmuz'da biten sezonu bitirdik. Bu sezon itibariyle çok bereketli bir yıl oldu. Bu işte emeği geçen çiftçimizden, üreticimizden, tüccarı, ihracatçısından emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 80 bin 720 ton ürün ihracatı gerçekleştirmişiz bundan da 375 milyon dolar gelir elde etmişiz. 375 milyon dolar bir önceki yıllara baktığımız zaman dolar anlamında geçmiş yıllara oranla çok gelir elde ettik. Bu gelir sadece Malatya'mızdaki üreticileri, çiftçileri faydalandırmıyor. Bu gelir tüm Türkiye'yi faydalandırıyor. Çünkü ülkemize döviz girmiş oluyor. 375 milyon dolar ülkemize bir kaynak aktarımı gerçekleşmiş oluyor. Tamamı milli ve kendi ürettiğimiz ürün ve yüzde 90'a yakın ihraç ediyoruz. Ülkemize önemli bir kaynağı kazandırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hububat sektöründe de önemli işler yaptıklarını belirten Kahtalı," Hububatta devletimizin vermiş olduğu desteğimiz var. Ekmekli buğdayda ton başına bin TL, makarnalık buğday da ton başına bin TL'lik desteğimiz var. Kaliteli ürün yetiştirene 100 TL artı desteğimiz var. Arpada da ton başına 500 TL devletimizin desteği var. Devletimizin çiftçimizi, üreticimizi korumak adına yapmış olduğu çalışmalar" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Hakan Kahtalı, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret - Son Dakika

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