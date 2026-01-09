AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var - Son Dakika
Politika

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09.01.2026 09:49  Güncelleme: 09:53
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in "Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yiğit'in CHP dönemine ilişkin ifadeleri tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı açıklamayı gerçek dışı bulup eleştirdi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 2026 yılı için en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi. Olayın yankıları sürerken Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

"MAAŞLAR DÜŞÜK OLSA DA..."

"Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" diyen Yiğit, "CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını düzgün alamıyor, aylarca bekliyorlardı. Bunu da unuttuysanız bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ne zaman olmuş bu? 56 yaşındayım, hiç böyle bir şey duymadım, görmedim.
  • Neden Erbakan zamanını anlatmıyor.
  • Sana boş boş konuşman için silah mı doğrultuyorlar?
  • CHP en son 1978 yılında iktidarolmuş. Hanım abla 1981 doğumlu...
  • Emekli aç gezsin boşverin.
  • Derhal görevden azledilmesi gereken birisi...

Son Dakika Politika AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    ne var bunda doğru söylemiş yalan mıydı yani kızmaya gerek yok 39 244 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Sormuşunuz yalan mıydı diye. Hemen cevap vereyim: KÜLLİYEN YALAN! Bu ülkede memur ve emekli maaşları her zaman gününde ödenmiştir. 120 24
    Yarengüme Yarengüme:
    Hep beraber mi pudra şekeri çektiniz? Ne zaman ve ne kadar olmuş, söyleyin de aydınlanalım kardeş. 55 6
    Acelexi72 Acelexi72:
    senin tuzun kuru 40 2
    Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    doğru olan nedir ? açıkla tarih tarih bizde bilelim ha !!! yoksa yaşın mı yetmez açıklamaya?60 yaşındayım ben böyle bir saçmalığı ilk kez duyuyorum!!!!Yalanmıydı yani yi açıkla trollük yapma!!!yalan bilgiyi doğru gibi arkasında durup yanıltıcı polemiğe sebep seni dava ederim eğer ismin buysa 25 7
    fatih topaktaş fatih topaktaş:
    la olum ne kadar gevşeksin 12 2
    Apple User Apple User:
    3 aydan 3 aya ödeniyordu, emekli kuyruğunda ölenlerde cabası… 1 12
    mustafa kaçar mustafa kaçar:
    lan kuru kuru iftira bu 10 1
    G.medine071516 G.medine071516:
    orda emekliler sıra bekliyordu diyor güzel kardeşim aç biraz gözünü o zaman iban atm banka havale transfer dönemi diye bişey yoktu o dan dolayı sıra olacak tabi yapma gözünü seveyim o zaman twknoloji ile şimdi aynımı , o dönem mecburiyet vardı bankadan sıra alırdın sıran gelince de nakitini alır giderdin e sıra da olacak tabi 9 0
    vv04042211 vv04042211:
    tuzun kuru galiba. 3 0
  • 1234 1234:
    senin maaşin ne kadar onuda söylesene bayan 176 10 Yanıtla
    Atalay k Atalay k:
    Bu kez önüne konulani okumamış. Kullanmadığı beyniyle yazmış 31 0
  • Muhammet Çimen Muhammet Çimen:
    biz yaramaz adamız ki size oy verdik siz de haklısınız 143 10 Yanıtla
  • sezginler2242 sezginler2242:
    yani düşük olduğunu kabul ediyorsunuz Rabbim sizide 19 bin liraya muhtaç etsin 123 1 Yanıtla
  • Asel2007 Asel2007:
    düzenli ödeniyor dediğin 16.881 senin mutfak masrafın kadar değil konuşuyorsunuz da boş konuşuyorsun terbiyesiz 118 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
