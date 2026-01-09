AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Oğuz Kuru:

ne var bunda doğru söylemiş yalan mıydı yani kızmaya gerek yok

Ali Levent : Sormuşunuz yalan mıydı diye. Hemen cevap vereyim: KÜLLİYEN YALAN! Bu ülkede memur ve emekli maaşları her zaman gününde ödenmiştir. 120 24

Yarengüme: Hep beraber mi pudra şekeri çektiniz? Ne zaman ve ne kadar olmuş, söyleyin de aydınlanalım kardeş. 55 6

Acelexi72: senin tuzun kuru 40 2

Yüksel Anlaş: doğru olan nedir ? açıkla tarih tarih bizde bilelim ha !!! yoksa yaşın mı yetmez açıklamaya?60 yaşındayım ben böyle bir saçmalığı ilk kez duyuyorum!!!!Yalanmıydı yani yi açıkla trollük yapma!!!yalan bilgiyi doğru gibi arkasında durup yanıltıcı polemiğe sebep seni dava ederim eğer ismin buysa 25 7

fatih topaktaş: la olum ne kadar gevşeksin 12 2

Apple User: 3 aydan 3 aya ödeniyordu, emekli kuyruğunda ölenlerde cabası… 1 12

mustafa kaçar: lan kuru kuru iftira bu 10 1

G.medine071516: orda emekliler sıra bekliyordu diyor güzel kardeşim aç biraz gözünü o zaman iban atm banka havale transfer dönemi diye bişey yoktu o dan dolayı sıra olacak tabi yapma gözünü seveyim o zaman twknoloji ile şimdi aynımı , o dönem mecburiyet vardı bankadan sıra alırdın sıran gelince de nakitini alır giderdin e sıra da olacak tabi 9 0