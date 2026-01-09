TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 2026 yılı için en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi. Olayın yankıları sürerken Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.
"Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" diyen Yiğit, "CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını düzgün alamıyor, aylarca bekliyorlardı. Bunu da unuttuysanız bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.
Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Son Dakika › Politika › AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var - Son Dakika
