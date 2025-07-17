Yolsuzluk operasyonunda tutuklanıp görevden alınan, sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'dan dikkat çeken çıkış geldi. Turan, " Ben şahsen Mehmet Murat Çalık arkadaşımızı seven birisiyim. Umudum ev hapsinde yargılanmasıdır." dedi.
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17.07.2025 21:48:29. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı - Son Dakika
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