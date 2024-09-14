AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor - Son Dakika
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Politika

AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor

AK Partili Miroğlu\'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan ezber bozan bir açıklama geldi. AK Parti'nin Türkiye'nin tek siyasi sigortası olduğunu belirten Miroğlu, bu sigortanın atması durumunda ülkeyi bekleyenin koyu faşizm olduğu uyarısında bulundu.

14.09.2024 18:44
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AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, partisine yönelik yaptığı uyarıda ilginç ifadeler kullandı. Miroğlu, AK Parti'nin ülkenin tek sigortası konumunda olduğunu, bunun atmasının "koyu faşizm" tehlikesini açığa çıkardığını söyledi.

AK PARTİLİ MİROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından ara ara partisine yönelik eleştirilerle öne çıkan AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miroğlu, AK Parti'nin Türkiye'nin tek sigortası olduğunu vurguladı.

"SİGORTA ATARSA BİZİ BEKLEYEN KOYU FAŞİZM OLUR"

Miroğlu, şunları söyledi: "Benim gibi AK Parti'nin bugünün Türkiyesinde kala kala elde kalmış yegane siyasi sigorta olduğunu düşünen her AK Partilinin döne döne okuması gereken bir yazı/analiz. Bu sigorta atarsa- ki gidişat maalesef o yönde- bizi bekleyenin koyu bir faşizm olduğunu, Cüneyt Zapsu'nun baktığı ekonomik cepheden değil, siyasi cepheden ve siyasi tarihimizin tecrübeleri üzerinden bakarak anlatmaya çalışmış Yıldıray Oğur: Ama AK Parti uzun süredir bu tarihsel ve sosyal rolünün bilincinden uzakta, şahsi ikbalini düşünen, kariyerist, dar kadrocu bir anlayışa teslim, Stalinist tasfiyecilik mikrobunu kapmış, kapsayıcılık yerine dışlayıcılıkla her seçimde biraz daha küçülüyor."

AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor

Orhan Miroğlu, Politika, AK Parti, Sigorta, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Nejdet Aydemir: O senin düşüncen keyfin yerinde yüksek maış devlet çok şeyinizi karşılıyor. Asgari ücret li için erken seçim. 113 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: sigortalar çoktan attı bile 109 15 Yanıtla
  • Hamit Demir: Sigorta atarsa çoğu kişinin saltanatı biter. Vatandaşın sigortası zaten çoktan attı. 108 9 Yanıtla
  • Zafer Aşık: Hep korku imparatorluğu hep.... Böyle iyi degil mi.... 102 9 Yanıtla
  • mahmut bilgin: he tamam 84 14 Yanıtla
  • Erol AY: 101 yıllık ülke geçmiş yıllarda da daha sağlam sigortaları gördü.Hiçbir iktidar,alternatifsiz değildir,daha başarılılar da çıkar elbette. 83 7 Yanıtla
  • Mustafa ÇINAR.: Parasız sigorta olmaz.mirocan millet aç aç… 76 7 Yanıtla
  • onder geldi: sizce bu neyin korkusu 72 7 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ: yapmaya ciddimisin sen 60 7 Yanıtla
  • utku ergün: Oldu gözlerim doldu 55 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor - Son Dakika
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