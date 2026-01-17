AK Partili Mustafa Demir: "Ankara\'da su yok, bu milletle bağı kopmuş belediyeciliğin sonucudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ankara'da yaşanan su sıkıntısının milletle bağı kopmuş, hizmetten uzak bir belediyecilik anlayışının sonucu olduğunu belirterek, "Vatandaş kışın ortasında bidonlarla su kuyruğuna giriyor" dedi.

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, muhalefet belediyeciliğini sert sözlerle eleştirdi. Ankara ve İstanbul'da yaşanan su sorunlarına dikkat çeken Demir, yaşanan tablonun yönetim anlayışındaki zaafların açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe kullanımına da değinen Demir, belediye bütçesinin yalnızca yüzde 20'sinin yatırıma ayrıldığını kalan kısmının konser ve organizasyon gibi harcamalarda kullanıldığını ifade etti. Demir, "Milletin parası hizmete değil algı oluşturmaya harcanıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'da kış mevsiminde dahi su sıkıntısı yaşandığını kaydeden Demir, sorumluluğun başka kurumlara atıldığını belirterek, "Sorulduğunda DSİ'yi işaret ediyorlar. Oysa geçmişte İstanbul'un su sorununu Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla çözdü. Istranca'dan, Melen'den, Bolu'dan İstanbul'a suyu getiren irade ortadadır" dedi.

Muhalefetin algı siyaseti yürüttüğünü ifade eden Demir, su gibi hayati bir mesele üzerinden dahi ciddiyetsiz açıklamalar yapılmasının yönetim anlayışını ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'nin hayata geçirdiği büyük projelerin de benzer şekilde inkar edilmeye çalışıldığını belirten Demir, Togg, Karadeniz gazı ve Gabar petrolü örneklerini hatırlattı.

Deprem sonrası Malatya'da yürütülen çalışmalara da değinen Demir, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, sürecin sorumluluk ve güçlü teşkilat yapısıyla yönetildiğini söyledi. AK Parti belediyeciliğinin temelinde insanı merkeze alan bir hizmet anlayışının bulunduğunu kaydetti. - MALATYA