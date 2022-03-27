AK Partili Nasır: "Millet bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacak" - Son Dakika
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AK Partili Nasır: "Millet bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacak"

27.03.2022 00:57
AK Partili Nasır: "Millet bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Belediyesi tarafından yapılması planlanan millet bahçesine yönelik Bergama'da yaptığı basın toplantısında, "Bergama Millet Bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Belediyesi tarafından yapılması planlanan millet bahçesine yönelik Bergama'da yaptığı basın toplantısında, "Bergama Millet Bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır. Bergamalı hemşehrilerimizin yıllardır beklediği sosyal alanı, AK Parti olarak biz ilçemize kazandıracağız, hem de tüm engellemelere rağmen" dedi.

AK Parti Bergama İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere kente gelen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, toplantı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Nasır'ın belediye hizmet binasındaki basın toplantısına; Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Belediye Başkan Yardımcıları; Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Bergama Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Memduh Çoban eşlik etti.

Milletvekili Nasır, toplantıda Bergama Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sosyal yaşam alanlarının yok denecek kadar az olduğu Bergama'nın tam kalbinde yapılacak olan millet bahçesi için 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihale için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı; ancak gelinen noktada yüklenici firma, işe zamanında başlayamadığı için sözleşmeyi feshetti. Siyasi saiklerle hareket eden CHP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP Bergama İlçe Teşkilatı, CHP belediye meclis üyeleri topyekün bu hizmetin Bergama'ya yapılmasını önlemek için çaba harcadılar" dedi.

"İşe zamanında başlanılamaması nedeniyle yüklenici firma tarafından iş feshedildi"

Millet bahçesi için dava açıldığını hatırlatan Milletvekili Nasır, "Bu mahkemelerden dolayı, işe zamanında başlanılamaması nedeniyle yüklenici firma tarafından iş feshedildi" dedi.

Feshedilen millet bahçesi ihalesinin en kısa zamanda yeniden yapılacağını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Bergama Millet Bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır. Bergamalı hemşehrilerimizin yıllardır beklediği sosyal alanı, AK Parti olarak biz ilçemize kazandıracağız, hem de tüm engellemelere rağmen" diye konuştu.

AK Partili Nasır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de açıklamalarına yanıt verdi. Nasır, son olarak şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bergamalı hemşerilerimiz Çamlı Park ile birlikte 51 bin metrekare alana yapılacak olan millet bahçesinin yapılmasını istiyor ve bekliyorlar. Samimi olsalardı, esnaf için Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu tarafından yapılacak olan Esnaf Çarşısı'na destek verirlerdi. Destek yerine köstek olup, esnaf çarşısı yapılmasın diye mahkeme kapılarını aşındırdılar. Mahkemelerde açılan davalarda, Bergama Belediyesi lehine ret kararları birer birer geldi. Ne oldu, bu süreci uzattırıp, millet bahçesine başlanmasını önleyerek, esnafı daha da mağdur ettiler. Millet bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışan, Kiraz'da Devlet Hastanesi yapılmasını engelleyen, Konak Tünelinin yapılmasına karşı çıkan bu bağnaz, sorumsuz siyasi anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok değil, 7 ay önce basına verdiği demeçlerde esnafa iş yeri ister gibi göründü. Ardından 'hepsi yeşil alan olsa neden karşı gelelim' dedi. Sonra Buca Cezaevi yeri gündeme geldiğinde, millet bahçesi yapılmasını istedi. Bu iki açıklamasını sayın Tunç Soyer iyi düşünsün. Buca için istediğini Bergama için de istesin. Samimiyetini o zaman görürüz." - İZMİR

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Milletvekili, AK Parti, Bergama, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Nasır: 'Millet bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacak' - Son Dakika


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