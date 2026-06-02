Milletvekili Öztürk "Akçakoca\'mızın yarınlarını inşa etme iradesini ortaya koyduk"

02.06.2026 11:11  Güncelleme: 11:13
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkan vekilliğine seçilen Alev Balcı Ünal'ı tebrik ederek, ilçenin yarınlarını inşa etme iradesini ortaya koyduklarını söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkan vekilliği görevine seçilen Alev Balcı Ünal'ı tebrik ederek ", Akçakoca'mızın yarınlarını inşa etme iradesini ortaya koyduk" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevcut belediye başkanı Fikret Albayrak'ın, İçişleri Bakanlığı'nın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis üyeleri tarafından yapılan seçimde 9 oy olan Alev Balcı Ünal başkan vekili seçildi.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Ünal'ı tebrik ederek "Akçakoca Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonucunda, 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimizin iradesiyle seçilmiş meclis üyelerimizin teveccühleriyle Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Alev Balcı Ünal'ı tebrik ediyorum. Akçakoca'mıza hizmet yolunda önemli çalışmalara imza atacağına, ilçemizi daha ileriye taşıyacağına ve hemşehrilerimizin beklentilerine en güzel şekilde karşılık vereceğine yürekten inanıyorum. Milli iradenin desteğiyle çoğunluğun AK Parti'mizde olduğu Belediye Meclisi'nde bugüne kadar Akçakoca'mızın menfaatlerine göre hareket ettik. Gerek yerel gerekse merkezi idare olarak her alanda büyük destek verdik.

Hükümet olarak ilçemizde çok sayıda eseri hayata geçirdik, Akçakoca'mızın yarınlarını inşa etme iradesini ortaya koyduk. Yine aynı anlayışla Akçakoca'mıza eserler kazandıracak, hak ettiği hizmetleri milletimizle buluşturacağız. Yeni görevinde Alev Balcı Ünal başkanımıza muvaffakiyetler diliyor, Akçakoca'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:15:01. #.0.4#
