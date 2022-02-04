AK Partili Sürekli: "Bıraksınlar ajitasyonu demagojiyi, iş yapsınlar" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li bazı belediyelerin "Cezalandırılıyor, engelleniyoruz" söylemlerini değerlendirerek, "Ne zaman bir işe başlayamasalar, bir işi bitiremeseler ya da ellerine yüzlerine bulaştırsalar aynı klasik söyleme sığınıyorlar. Belediyelerin katkı payı artışları ortada; Buca Metrosu, Yeşillik Caddesi, Özkanlar Pazaryeri, Buca Cezaevi için verdiğimiz destekler ortada. Bıraksınlar artık bu ajitasyonu demagojiyi, iş yapsınlar!" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Buca'da, 'Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme toplantısı' gerçekleştirdi. Eski ve yeni il, ilçe başkanı, yöneticileri ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin gündeminde, teşkilat çalışmaları ve CHP'lilerin "Cezalandırılıyor, engelleniyoruz" söylemleri vardı. Başkan Sürekli, İzmir örneklerini sıralayarak verdikleri destekleri hatırlattı. Sürekli; "Bunların klasiği artık bu. Biçare kalıp hizmet üretemediklerinde sığındıkları tek söylem, engelleniyoruz. Kimse kimseyi engellemiyor. Neler yaptığımız ortada. Yasalar çerçevesindeki belediye ödenekleri, yardım ve destekler artarak devam ediyor. Buca Metrosu dediler, anında onaylandı. Ama ne hikmetse 2 yılda ihaleye çıkabildiler. O da 529 milyon fazla veren firmaya verildi, Büyükşehir zarara uğratıldı. Nedenini, nasılını sorduk; halen cevap bekliyoruz. Yeşillik Caddesi'ni 'bize devredin' dediler. Devrettik. Özkanlar Pazaryeri için birbirlerine girdiler yıllarca. On binlerce insanın burnundan geldi. Bornova Belediyesi'nin talebi ve Karayolları iş birliği ile biz çözdük. Buca Cezaevi orada işte. Yine bizim vekillerimizin, ilçe başkanımızın gayret ve desteğiyle çözüldü. Engellemek bu mu? Cezalandırmak bu mu? Medet umdukları tek nokta bu ne yazık ki." dedi.

Nutukların değil, vefanın gücü

Aralarında çok sayıda eski ilçe başkanı, ana kademe yöneticilerinin de olduğu istişare toplantısında 'Vefa' vurgusu yapan Sürekli, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Vefayı bilmeyenin de. AK Parti nutuk atanların değil, vefanın ve istişarenin gücüyle bugüne geldi. Sizlerle geldi. Bizde, eski-yeni yok! Dünden bugüne ve yarına 'biz' var. Bugün 500 bin üyeye ulaştıysak, bunu hep birlikte yaptık. 2019'da göreve geldiğimizde başlattığımız bu toplantıları ve ziyaretleri büyüterek sürdürüyoruz. Sadece seçimden seçime değil, kongrelerde değil; her zaman yüz yüze, sıcak, paylaşımcı iletişimden yanayız. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çok da yararını görüyoruz. Kurucular Kurulumuzun katkılarını çok önemsiyoruz. Şu ana kadar 100 bin üyemizle yüz yüze görüştük. İlçe Başkanlıklarımızın da pandemiye rağmen telefonlarla yürüttükleri üye çalışmaları var. Üyelerimiz bizim can damarımız, davamızın lokomotif güçleri. Onlarla 7-24 bağ kuracak, bu bağı güçlendireceğiz." diye konuştu.

İyi günde de kötü günde de

Toplantıda birçok isim söz alarak görüş ve önerilerini paylaşırken, pandemi sonrasında dünyada yaşanan ekonomik dalgalanma ve Türkiye'nin aldığı önlemler de konuşuldu. Konuyu değerlendiren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şunları söyledi; "Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bugüne kadar ne ekonomik ne siyasi ne de başka bir alanda altından kalkamadığımız bir sıkıntı olmadı. Amerika, Almanya ve pek çok ülke enflasyonla boğuşuyor. Ancak vatandaşımız yaşadığını biliyor. Bu çok doğal. Peki biz 20 yıldır hangi dalgalanmanın altında kaldık. Hiçbirinin! Dünyada 2008 krizi oldu, kriz teğet geçecek dedik. Dünya yandı, kavruldu, bizde ne oldu? Teğet geçti mi? Geçti. 2018 ekonomik terör saldırısını def ettik mi? Ettik. Kamuoyunun gündemi elektrik faturaları. Elektrikte kademeyi 150 kilovattan 210 kilovata çıkardık. Şu anda, 2 milyon 100 haneye elektrik yardımı yapıyoruz. Bu konuda da yine vatandaşımızın yanında olacağız, yardımlarımız artacak. İyi günde de kötü günde de safları sıklaştıracağız. El birliği ile aşamayacağımız sorun yok. Her şeyden önce bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Yola çıktığı ilk andan itibaren millet ve hizmet aşkını pek çok eserle, tuttuğu sözlerle taçlandırmış liderimizin tavizsiz izindeyiz." - İZMİR