Milletvekili Tüfenkci\'den Polat\'a çifte müjde

AK Parti Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek yeni yerleşim alanlarında incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Tüfenkci, hem devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi hem de bölgenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaret boyunca vatandaşlarla iç içe olan ve yoğun ilgiyle karşılanan Tüfenkci, Polat'ın geleceğine yönelik önemli müjdeleri de kamuoyuyla paylaştı.Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin çok yakında ihale edileceğini belirti

Tüfenkci ayrıca Polat'ta yapılması planlanan 28 dükkanın ihalesinin de yakın zamanda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, bölgenin ticari hayatına katkı sağlayacak bu yatırımın da önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yeni iş alanları oluşturacak dükkanların, mahalle sakinlerine ekonomik hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Özellikle deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde Polat'ın sadece konutlarla değil, sosyal ve ticari yaşam alanlarıyla da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, gençlerin geleceğine yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Yeni yerleşim alanlarında yapılan çalışmaları da inceleyen Tüfenkci, Polat'ın ihtiyaç duyduğu her hizmetin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her projeyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Polat'ımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi. Polat'a kazandırılması planlanan ve Spor Sahası 28 dükkan projesi mahallede büyük bir memnuniyetle karşılandı. - MALATYA