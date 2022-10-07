AK Partili Ünsal: "Yağışlarda zarar gören çiftçinin hesabına 4 milyon lira destek yatacak" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Ünsal: "Yağışlarda zarar gören çiftçinin hesabına 4 milyon lira destek yatacak"

07.10.2022 11:37
AK Partili Ünsal: "Yağışlarda zarar gören çiftçinin hesabına 4 milyon lira destek yatacak"

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz kış mevsimi ve sonrasında oluşan doğal afetlerde zarar gören çiftçiye 4 milyon TL destek ödemesi yatacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz kış mevsimi ve sonrasında oluşan doğal afetlerde zarar gören çiftçiye 4 milyon TL destek ödemesi yatacak.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanlığından talep edilen desteğin çiftçinin hesabına aktarılacağını söyledi. Ünsal açıklamasında; "Bizler laf üretmek yerine icraat yaparak destekliyoruz. Şehrimizde dolu ve doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçimizi yerinde ziyaret ettiğimiz gibi onların da içerisinde oldukları sorunlardan çıkmaları için destek taleplerimizi ilettik" dedi.

4 milyonluk destek Kırşehir'e gönderilecek

Yaşanan afet sonrası talep edilen desteğin çiftçinin hesabına aktarılacağını belirten Ünsal; "Hasat dönemi öncesi meydana gelen aşırı yağış ve dolu afeti nedeniyle çiftçilerimizin bitkisel ürünlerinde meydana gelen zararları yerinde tespit etmiş ve Cumhurbaşkanlığımızdan zarar gören çiftçilerimiz için destek talep etmiştik. 4 milyon TL zarar gören çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçimizin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası Yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası Yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası
Kaynak: İHA

Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Ünsal: 'Yağışlarda zarar gören çiftçinin hesabına 4 milyon lira destek yatacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
16:13 Bursa Büyükşehir Belediyesi personelini sevindiren gelişme! 27 bin liralık banka promosyonu için anlaşıldı
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Ünsal: "Yağışlarda zarar gören çiftçinin hesabına 4 milyon lira destek yatacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement