AK Partili Vekil: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir - Son Dakika
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AK Partili Vekil: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir

AK Partili Vekil: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir

19.06.2023 14:36

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 29 Ekim'de genel af ilan edileceği iddiası siyaset sahnesinde tartışmalara neden oldu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise yaptığı açıklamada genel af olmayacağını ancak bir af çalışması olduğunu ve bir af gelebileceğini belirtti. Ensarioğlu, afın 29 Ekim 2023 tarihinde ilan edilebileceğini söyledi.

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 29 Ekim'de genel af ilan edileceğini, affın siyasileri de kapsayacağını ve "eline silah almamış" ifadesinin konulacağını öne sürmüştü.

"MHP'NİN DE İKNA EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Doğan, "Bana bunu AK Parti'de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100 yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran AK Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP'nin de ikna edildiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Müslüm Doğan'ın iddiası sorulan AK Partili Ensarioğlu: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir
Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan.

"KHK'LILARI 5 GRUBA AYIRMIŞLAR"

Çalışmanın çok yakın bir zamanda hazırlanmaya başladığını vurgulayan Doğan "Şu an cezaevlerinden son durum raporu istendi. Sanırım bu rapor üzerine çalışma daha da detaylandırılacak. Ayrıca KHK'lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK'lıları 5 gruba ayırmışlar. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok" diye konuşmuştu.

AK PARTİLİ VEKİL'E "GENEL AF" İDDİASI SORULDU

Doğan'ın açıklamaları siyaset sahnesinde "genel af" tartışmalarını da başlatırken, konuyla ilgili röportaj veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu iddialar hakkında değerlendirmede bulundu.

Müslüm Doğan'ın iddiası sorulan AK Partili Ensarioğlu: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu.

"EVET, 29 EKİM'DE İLAN EDİLEBİLİR"

Ensarioğlu, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi. 10Haber'e konuşan AK Partili vekil, "Af, Müslüm Doğan'ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?" sorusuna ise "Evet olabilir" yanıtını verdi.

YORUMLAR (2)
  • Sinan Ak: Atılan iftiradan yatanlar ne olcak bilip bilmeden yorum yapmayalim binlerce madur insan var ceza indirimi olsun herkeze ayrimsiz lutfen sayin bakanlarim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • serdar SARIKAYA: Vatandaşa karşı işlenen, mağdurun vatandaş olduğu suçları ancak vatandaş afetmeli Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Galip Ensarioğlu, Müslüm Doğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Vekil: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir - Son Dakika


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